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紐約退伍軍人症致5死34座冷卻塔帶活菌 市議會批應對不力

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
紐約市曼哈頓爆發的退伍軍人症疫情持續擴大，已累計82起確診病例，造成五人死亡。(...
紐約市曼哈頓爆發的退伍軍人症疫情持續擴大，已累計82起確診病例，造成五人死亡。(取自CDC官網)

紐約市曼哈頓爆發的退伍軍人症疫情持續擴大，已累計82起確診病例，造成五人死亡。市健康局(NYC Health Department)證實，經過持續調查，目前上東區已有33棟建築物中的34座水冷卻塔(Cooling towers)檢測出活體退伍軍人菌陽性反應。

健康局指出，所有檢測出活體退伍軍人菌陽性的冷卻塔均已完成大規模的強制清掃與消毒，另有9座冷卻塔的培養結果呈陰性。此外，凡透過聚合酶鏈鎖反應(PCR)檢測呈陽性的冷卻塔，也已全部依照指令完成清潔與消毒作業。

市健康局局長馬丁(Dr. Alister F. Martin)表示，當局正致力於透過實驗室分析確定感染源頭，並強調，透過積極的檢測與清消策略，目前已消除感染源。

盡管健康局強調已對此次疫情做出迅速反應，但紐約市議會21日(周二)仍對市府的處理態度提出嚴厲批評，並宣布將推動新法案以加強退伍軍人症的公共教育與預防措施。

市議會議長朱曼寧(Julie Menin)表示，市議會計畫於9月針對健康局的防疫表現舉行聽證會，她痛批健康局的應對「極不充分」。

朱曼寧與市議會衛生委員會主席舒爾曼(Lynn Schulman)同時提出了多項立法與監督訴求，包括設立夏季退伍軍人症專線、加強監管與罰款執行。舒爾曼同時質疑水質專家編制不足，指出市府預算已核准聘用56名負責檢查冷卻塔與處理疫情的水質生態學家，但目前實際僅有35人在職，14人正在入職程序中，仍有7個空缺。

對此，健康局發言人戈梅茲(Chantal Gomez)發表聲明反駁，強調健康局在僅出現兩起確診時便立即啟動調查，並勒令所有陽性建築物立即清消，「這些行動挽救了生命，我們也持續透過社區會議、簡報會與每日資訊更新向大眾說明最新進展」。

精華 FAQ

  • 截至目前，疫情已累計82起確診病例，並造成5人死亡。病例主要集中在曼哈頓上東區，顯示感染範圍已明顯擴大，引發市府與市議會高度關注。

  • 市健康局表示，上東區33棟建築物中的34座水冷卻塔檢出活體退伍軍人菌陽性，其中所有陽性冷卻塔都已完成強制清掃與消毒，另有9座培養結果為陰性。

  • 市議會認為健康局處理不夠充分，將於9月舉行聽證會檢視防疫表現，並推動新法案，包括設立夏季專線、加強監管與罰款執行，以及補足水質專家人力。

疫情 曼哈頓 紐約市

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紐約市衛生局：上東區34座水塔驗出退伍軍人菌 均已消毒
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