川普親臨引發維安升級 尼克決賽觀賽派對增設布萊恩公園

因川普計畫親臨現場觀賽而處於安全考量，尼克隊8日晚的觀賽派對將增設布萊恩公園。(取自Bryant Park官網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市府臨時把布萊恩公園列為尼克總決賽第三戰戶外觀賽點。

紐約市府臨時把布萊恩公園列為尼克總決賽第三戰戶外觀賽點。 重點二： 原訂麥迪遜廣場花園外派對取消，因川普到場觀賽引發維安升級。

原訂麥迪遜廣場花園外派對取消，因川普到場觀賽引發維安升級。 重點三：活動免費開放但限五千人，須先網路登記，市內另有兩處官方派對。

紐約市府8日(周一)早間宣布，位於曼哈頓中城的布萊恩公園(Bryant Park)將成為當晚NBA 總決賽第三戰的官方戶外觀賽點。原訂於麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)外進行的派對因川普 計畫親臨現場觀賽而取消，臨時移址為市府基於安全考量做出的應變措施。

據悉，位於布萊恩公園的觀賽派對將免費向公眾開放，但為了確保現場安全及秩序，活動設有5000人的最高容納人數限制。有意前往的民眾必須提前進行網路登記，而登記窗口將於8日中午12時開放，地址為www.nyc.gov/main/knicksgame3。

除布萊恩公園之外，當日晚間在中央公園(Central Park)東南角的沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)以及位於布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)的俱樂部「Brooklyn Bowl」也將同步舉辦官方觀賽派對。透過這些觀賽據點，全市球迷都有望共同見證這支家鄉球隊衝刺自NBA總冠軍的歷史性一刻。

該兩處地點同樣免費向公眾開放，但民眾需提前於官網登記，地址為www.nba.com/knicks/playoffs/blockparty。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)對此表示，這些觀賽派對如今已經演變成一場屬於紐約市的慶典。他強調，來自每一個行政區、每一個社區的市民此時此刻都凝聚在一起，共同為尼克隊加油；這正是市府決定緊急增設布萊恩公園作為額外觀賽地點的原因。