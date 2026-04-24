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偽造契約轉移房產 皇后區布碌崙最多…曼達尼設辦公室嚴打

記者范航瑜╱紐約即時報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日簽署第16號行政令，成立全市首個「市長契約盜竊防制辦公室」，並任命律師懷特(Peter White)出任首任主(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日簽署第16號行政令，成立全市首個「市長契約盜竊防制辦公室」，並任命律師懷特(Peter White)出任首任主任，以整合跨部門資源，打擊白領罪犯偽造文件竊奪民宅的犯罪行為。

契約盜竊(deed theft)指不法分子透過偽造產權文件，將他人房產轉移至名下，尤以布碌崙(布魯克林)及皇后區最為猖獗。過去十年，全市已有數千宗相關投訴，非洲裔屋主及社區受害比例尤高。「奪走一個家，就是奪走一個家庭的未來。契約盜竊盯上的，正是最承擔不起損失的紐約人。」曼達尼強調，市府將全力出擊，保護屋主、捍衛世代財富，絕不容忍對社區的剝削。

新辦公室將設於市財政局(Department of Finance)，與市警局轄下的城市司法官辦公室、市人權委員會、市消費者及勞工保護局，以及市房屋保護與開發局(HPD)緊密合作，並與州及地方執法機關協調。辦公室職責涵蓋標記可疑產權申報文件、加強執法、開展公眾教育及外展工作，並推動跨部門數據共享。市財政局局長李真(Richard Lee)表示，新辦公室的使命兼具主動預防與快速應對兩大面向，並將協助受害者應對複雜的法律、財務及行政程序。

懷特現為「布碌崙司法援助」(Access Justice Brooklyn)律師，多年來代理面臨法拍及契約盜竊的屋主，積累豐富實務經驗。他持有聖若望大學(St. John's University)法學學位及復敦大學(Fordham University)學士學位，並長期主持社區外展及法律診所工作。懷特表示，將延續職業生涯中保護紐約市屋主的熱忱，「期待與曼達尼市長及全市、州各界領袖合作，為全市工薪階層屋主建立整合性的保護機制。」

去年10月，曼哈頓檢方就曾破獲一起哈林區價值百萬元棟褐石建築的契約盜竊案。犯罪團伙在原屋主去世後，一名女子冒充繼承人偽造文件，將價值百萬的房產轉售給華人稻草買家李元貴(Yuan Kuei Li, 音譯)，隨後又轉賣給控股公司，並以此房產作抵押套取160萬元貸款。被告律師辨稱此為合法投資，但檢方調查發現原屋主家族對此交易毫不知情。

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