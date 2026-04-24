獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

被毀容的傅女士坦言，現在會刻意避開鏡子。(記者高雲兒／攝影)

曼哈頓華埠 日前發生一起極其殘忍且性質惡劣的街頭暴力事件。華裔 傅女士在深夜下班途中，在格蘭街(Grand St)附近突遭一名不明男子持刀隨機襲擊。傅女士面部遭嚴重劃傷、腹部被連捅多刀，雖經醫院緊急搶救脫離生命危險，但全身遭受的創傷恐將對其未來生活與職業生涯造成長期且不可逆的影響。

案發經過

這起駭人聽聞的事件發生在本月3日晚間7時左右。當時正值晚高峰，傅女士與同行友人準備在格蘭街路邊搭乘電召車返家。由於現場車輛密集，兩人短暫走散。據傅女士回憶，當時她正準備開啟車門，一名陌生男子從後靠近。

「我一回頭，他就直接往我臉上劃了一刀，隨即轉向我的腹部狂捅。」傅女士餘悸猶存地描述當時的情況。儘管身負重傷、血流如注，傅女士仍試圖與對方奪刀自衛。過程中，傅女士雙手被嚴重割傷，臉部傷口深及唇部，幾近毀容；腹部則因遭到深刺，導致小腸受損。

她回憶說，案發後她因失血過多，視野逐漸陷入黑暗。在掙扎著返回附近工作店舖求助的過程中，友人不斷在其耳邊嘶喊：「千萬不能閉眼睛！」直到救護人員趕抵現場。隨後，傅女士被緊急送往附近醫院，經過長達十小時的生死搶救，才撿回一命。

移民家庭夢碎

這起慘劇對傅女士的打擊巨大。她坦言現在會刻意避開鏡子，不願多看自己一眼；左手小拇指功能受損，也讓她暫時無法再從事需要施力的按摩工作；小腸功能受損，飯也不能正常吃。

傅女士說，事發前並不認識涉案男子，雙方沒有任何來往或瓜葛，「我有時就想，為啥這事攤到我身上呢？」她夜裡經常睡不安穩，偶爾會在驚嚇中醒來。就連年僅八歲的孩子也受驚嚇：「他會跟我說，媽媽你晚上不要那樣，我會害怕。」

傅女士的丈夫表示，夫妻倆於2024年5月抵美，為了這趟移民之路，全家共揹負了超過50萬元人民幣(合7萬3100美元)的債務，目前仍有2萬美元未清償。夫妻二人胼手胝足，傅女士在按摩店工作，丈夫則靠送貨貼補家用，生活才剛步入正軌，卻不幸遭此橫禍。丈夫如今為了在家照顧情緒仍不穩定的妻子，也擔心她因心情起伏而發生意外，目前已暫停工作，伴隨在妻子左右。

社區求援

傅女士表示，涉案男子已遭警方逮捕。經檢方初步調查，嫌犯疑為無證移民，缺乏賠償能力，傅女士家庭恐難取得任何民事賠償。

目前緊急醫療費用由政府承擔，但家庭日常開銷僅依靠此前少量積蓄和朋友接濟。「十幾天的生活靠積蓄，沒有收入了，朋友來看看扔點錢，再不夠只能借。」傅女士的丈夫說，未來幾個月他無法上班，妻子也無法工作，經濟上存在困難。

傅女士已與慈濟基金會取得聯繫並求助。他們也呼籲民眾能提供經濟援助或法律諮詢，傅女士聯繫電話：(929)264-8393。

傅女士腹部則因遭到深刺，導致小腸受損。(受訪者提供)

被毀容的傅女士坦言，現在會刻意避開鏡子。(記者高雲兒／攝影)

案發後，傅女士被緊急送往附近醫院，經過長達十小時的生死搶救，才撿回一命。(受訪者提供)

案發前一天，傅女士出門郊遊。(受訪者提供)

傅女士左手小拇指功能受損，暫時無法再從事需要施力的按摩工作。(記者高雲兒／攝影)