紐約長島15歲華裔少年失蹤兩個月 布碌崙海域尋獲遺體

長島蘇福克郡警方12日證實，7日在布碌崙(布魯克林)紅鉤(Red Hook)附近海域發現的一具男性遺體，經法醫鑑定後確認為失蹤已超過兩個月的梅德林。(蘇福克郡警方提供)

備受全美及海外社交媒體關注的紐約長島蘇福克郡(Suffolk Count)聖詹姆斯鎮(St. James)15歲華裔少年梅德林(Thomas Medlin)失蹤案，12日傳出令人心碎的消息。長島蘇福克郡警方(Suffolk County Police)12日證實，7日在布碌崙(布魯克林)紅鉤(Red Hook)附近海域發現的一具男性遺體，經法醫鑑定後確認為失蹤已超過兩個月的梅德林。

根據警方提供的調查進展，該具遺體最初於7日在水域中被發現並打撈，但由於身分辨識程序嚴謹，直到12日才向梅德林家屬與外界通報。初步調查顯示，未發現任何涉及刑事犯罪的跡象。

回溯案發當天，監控錄像還原了梅德林最後的足跡。1月9日他獨自離校後，下午曾出現在曼哈頓 大中央車站，隨後於晚間7時06分步行走上曼哈頓大橋人行通道。紀錄顯示，其手機最後一次活動時間為當晚7時09分，僅隔一分鐘後，附近監控攝影機便拍到大橋下方的水面出現落水水花。儘管此前家屬曾懷疑梅德林前往曼哈頓是為了會見網路遊戲平台Roblox上認識的朋友，但警方在取得傳票並徹查其通訊記錄後，已排除此案與社交媒體或網路誘拐的關聯。

在漫長的搜尋期間，母親嚴伊娃(Eva Yan)與丈夫在社交媒體上積極呼籲尋人，嚴伊娃更無數次親自前往曼哈頓下城張貼海報，她說梅德林生前就讀於石溪學校(Stony Brook School)，是一名在師生眼中學業優異且網球與鋼琴才華橫溢的學生。此案引發主流媒體高度關注，甚至吸引了來自瑞典與香港的網民跨海留言打氣。

面對噩耗，家屬在12日表示，儘管心碎萬分，仍為能成為梅德林的父母感到驕傲。顏伊娃強忍悲痛稱，未來她將延續兒子的正能量，致力於幫助更多有需要的人，以完成兒子的遺願。