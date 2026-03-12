委內瑞拉前總統馬杜洛獄中求救 抱怨牢房狹小受虐待

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
委內瑞拉前總統馬杜洛(中)。(路透資料照)
委內瑞拉前總統馬杜洛(中)。(路透資料照)

原載於西語媒體ABC的報導稱，委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)在獄中抱怨，自今年1月被捕以來，他一直被關押在紐約市監獄狹小的牢房中，遭受虐待。馬杜羅從牢房中發出求救信號，「告訴我的祖國，我們在這裡受到了虐待」。

馬杜洛目前被關押在位於布碌崙(布魯克林)的大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center)。ABC報導，馬杜洛目前的牢房面積僅為兩公尺乘三公尺。該媒體引述監獄顧問曼格爾的話說，曼格爾曾與一些囚犯交談，了解該拘留中心的情況，他表示，「沒有人願意在那裡待一分鐘」。

該媒體還補充說，馬杜洛被單獨監禁在一個特殊的牢房裡。他每周可以放風三次，每次一小時，但必須戴著鐐銬，並由兩名獄警押送。放風期間馬杜洛可以洗澡、打電話、收發郵件或到附近的小露台上走走。

據ABC報導，另一名關押地點靠近馬杜洛的委內瑞拉囚犯的律師稱，他曾聽到馬杜洛在夜間呼救，「我是委內瑞拉總統，告訴我的祖國，我被綁架了。告訴我的祖國，我們在這裡受到了虐待」。

監獄當局拒絕透露馬杜洛監禁的細節，並告訴媒體，「出於安全和隱私原因，聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)不會透露任何在押囚犯的監禁條件」。

馬杜洛的繼任者，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)正繼續與美國總統川普合作。實際上，美國司法部已通知審理馬杜洛案的法院，正式承認羅德里格斯為委內瑞拉合法國家元首。

「馬杜洛被控犯有毒品恐怖主義罪行，他目前正在美國聯邦法院等待審理。」美國國務院負責西半球事務的高級官員科扎克(Michael Kozak)稱，美國的目標是實現「一個漸進的過程，為和平過渡到民選政府創造條件」。

美國1月初採取行動逮捕了馬杜洛，並將其押送至紐約就毒品相關罪名接受審判。

