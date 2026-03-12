紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

歷經八個月，紐約州奧奈達郡(Oneida County)坎登小鎮(Camden)華人餐館「永發」(China Moon)老闆張建豪(Jian Hao Zhang，音譯)，近日結束聯邦移民及海關執法局(ICE )的拘留，平安返回家中。這則喜訊讓人口僅2000餘人的小鎮倍感興奮，居民紛紛表示，正引頸期盼這家陪伴社區多年的中餐館重開。

張建豪去年夏天在餐館門口被聯邦移民及海關執法局強行帶走的情景，至今仍是居民口中揮之不去的記憶。目擊者回憶，多名ICE探員當時駕駛深色車輛突襲，在張建豪妻子與兩名子女的注視下將其帶走。雖然地方警局局長雷登(Sean Redden)曾到場關切，但聯邦人員僅以「移民違規」為由，並未透露更多細節。

根據ICE官方紀錄，張建豪於1990年代入境美國，雖於1999年接獲遣返令(Final Order of Removal)，但他仍繼續留在坎登鎮低調生活，並與家人共同經營永發餐館。在被拘捕後的八個月裡，他被關押在巴塔維亞(Batavia)拘留中心，由於移民法庭資訊不透明，家人一度難以掌握案件進展。

永發歇業期間，這座樓下是店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉，讓許多視其為生活一部分的居民感到不捨。坎登市長奧特曼 (Jeffrey Oatman)曾感嘆，儘管他支持聯邦執法，但失去像張建豪這樣一位正直且受人尊敬的社區成員，令整個小鎮感到難過。

為了救回這位「鄰居」，坎登鎮居民自發組織了聲援行動，向相關部門寄出約150封聲援信，力陳張家人對社區的貢獻，並提到民每周五晚上排隊一小時只為買到永發的外帶餐點是常態，足見全鎮對這家餐館的熱愛。多位民意代表也為此發聲。張家人的律師與家人在煎熬中低調運作，最終促成了張建豪的歸來。

據鄰近商家表示，張建豪返家後神色如常，目前已著手清理店面，為重新開業做準備。不少居民激動地表示，張家的食物新鮮，老闆為人誠懇，「等餐館門一開，全鎮的人都要去吃頓中餐，用行動支持他們一家人」。

目前張家人希望低調恢復生活，居民也呼籲外界給予這家人空間。