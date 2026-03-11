紐約納蘇郡警局162名警員自願離職 多名高階幹部退休

長島納蘇郡(Nassau County)警察局近期有162名資深警員透過縣府推出的自願離職補償計畫離開警隊，其中包括多名高階指揮官。(圖為納蘇郡警局，取自官網）

紐約長島納蘇郡(Nassau County)警察局近期有162名資深警員透過郡府推出的自願離職補償計畫離開警隊，其中包括多名高階指揮官。郡政府表示，此舉主要是為了節省開支，同時也將透過警察學院培訓新學員補充警力。

根據納蘇郡行政長官布雷克曼(Bruce Blakeman)辦公室公布的資料，這162名離職警員中，包括76名基層警員、38名偵探，以及48名隸屬「高階警官協會」(Superior Officers Association)的主管級警官。

這項自願離職計畫不僅限於警察部門。郡府表示，共有610名郡政府員工申請參與，其中還包括397名公務員工會(Civil Service Employees Association)成員以及48名獄警工會(Correction Officers Benevolent Association)成員。

郡府表示，推出這項自願離職補償計畫是為了減輕財政壓力。預計在2026至2027財政年度可節省約2700萬元，之後三年每年可節省約3000萬元。

為確保警力不受影響，布雷克曼表示，目前已有100名警校學員正在接受訓練，今年稍晚還計畫再招募150名學員。他強調，未來警局的警力水準仍將維持在近20年來較高的水平。

納蘇警察慈善協會(Police Benevolent Association)主席謝夫林(Tommy Shevlin)也表示，工會相信警局會維持適當的人力配置，以確保社區安全與警員執勤安全。

納蘇郡長期被列為全美治安最好的大型郊區之一，郡府表示未來仍將透過招募與培訓持續維持警力。