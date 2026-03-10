紐約市警員狄勒遭槍殺案開審 近百警察到庭聲援

庭上回顧案件經過與證人同僚Body camera影片時，迪勒遺孀一度離開現場。（記者戴慈慧／攝影）

2024年在皇后區 執勤時遭槍殺的紐約市 警員狄勒(Jonathan Diller)命案庭審，10日在皇后區法院開始。審理首日，大批警員與家屬到庭旁聽，法院內外氣氛沉重，狄勒的遺孀在庭上情緒崩潰落淚。

當天約有近百名紐約市警局(NYPD)警員身穿制服到庭旁聽，許多人坐滿法庭座位，也有人站在走廊與後排位置，以行動表達對殉職同袍的支持。

31歲的狄勒於2024年3月25日晚在皇后區洛克威(Far Rockaway)執勤時遇害。當時他與搭檔巡邏時，發現一輛可疑停放的汽車並上前調查，車內乘客突然開槍射擊，子彈擊中狄勒腹部、穿過防彈背心下方部位，造成致命傷。狄勒隨後被緊急送往牙買加醫院(Jamaica Hospital)，最終不治身亡。

檢方指控開槍者為35歲的里維拉(Guy Rivera)，他被控一級謀殺、企圖謀殺及非法持有武器等罪名。若罪名成立，可能面臨終身監禁且不得假釋。

案件中另一名被告瓊斯(Lindy Jones)則被指控持有武器等相關罪名。警方表示，案發時瓊斯是車輛駕駛，而里維拉則是開槍者。

審判首日，狄勒的妻子史蒂芬妮(Stephanie Diller)也到庭旁聽。當庭上回顧案件經過與相關證據時，她一度情緒激動落淚，需要親友安慰。狄勒身後留下妻子與一名年幼兒子，家庭悲劇令警界與社會感到痛心。

警方與工會代表表示，大批警員到庭旁聽，是為了向殉職同僚及其家屬表達支持。

資料顯示，里維拉過去有多次犯罪紀錄，包括暴力犯罪與毒品相關案件，被形容為「慣犯」。市府官員與警方在案發後曾表示，該案凸顯累犯問題對公共安全帶來的挑戰。

狄勒於2021年加入紐約市警局，隸屬皇后區北部社區反應小組(Queens North Community Response Team)。同僚形容他是一名敬業且樂於助人的警員，他的殉職也引發全市警界與社區的悼念。

目前案件審理仍在進行， 後續庭審預計將持續一段時間。警方與家屬表示，希望透過司法程序為殉職警員討回公道。