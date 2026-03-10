我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警員狄勒遭槍殺案開審 近百警察到庭聲援

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

紐約市警員狄勒遭槍殺案開審 近百警察到庭聲援

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
庭上回顧案件經過與證人同僚Body camera影片時，迪勒遺孀一度離開現場。（記者戴慈慧／攝影）
庭上回顧案件經過與證人同僚Body camera影片時，迪勒遺孀一度離開現場。（記者戴慈慧／攝影）

2024年在皇后區執勤時遭槍殺的紐約市警員狄勒(Jonathan Diller)命案庭審，10日在皇后區法院開始。審理首日，大批警員與家屬到庭旁聽，法院內外氣氛沉重，狄勒的遺孀在庭上情緒崩潰落淚。

當天約有近百名紐約市警局(NYPD)警員身穿制服到庭旁聽，許多人坐滿法庭座位，也有人站在走廊與後排位置，以行動表達對殉職同袍的支持。

31歲的狄勒於2024年3月25日晚在皇后區洛克威(Far Rockaway)執勤時遇害。當時他與搭檔巡邏時，發現一輛可疑停放的汽車並上前調查，車內乘客突然開槍射擊，子彈擊中狄勒腹部、穿過防彈背心下方部位，造成致命傷。狄勒隨後被緊急送往牙買加醫院(Jamaica Hospital)，最終不治身亡。

檢方指控開槍者為35歲的里維拉(Guy Rivera)，他被控一級謀殺、企圖謀殺及非法持有武器等罪名。若罪名成立，可能面臨終身監禁且不得假釋。

案件中另一名被告瓊斯(Lindy Jones)則被指控持有武器等相關罪名。警方表示，案發時瓊斯是車輛駕駛，而里維拉則是開槍者。

審判首日，狄勒的妻子史蒂芬妮(Stephanie Diller)也到庭旁聽。當庭上回顧案件經過與相關證據時，她一度情緒激動落淚，需要親友安慰。狄勒身後留下妻子與一名年幼兒子，家庭悲劇令警界與社會感到痛心。

警方與工會代表表示，大批警員到庭旁聽，是為了向殉職同僚及其家屬表達支持。

資料顯示，里維拉過去有多次犯罪紀錄，包括暴力犯罪與毒品相關案件，被形容為「慣犯」。市府官員與警方在案發後曾表示，該案凸顯累犯問題對公共安全帶來的挑戰。

狄勒於2021年加入紐約市警局，隸屬皇后區北部社區反應小組(Queens North Community Response Team)。同僚形容他是一名敬業且樂於助人的警員，他的殉職也引發全市警界與社區的悼念。

目前案件審理仍在進行， 後續庭審預計將持續一段時間。警方與家屬表示，希望透過司法程序為殉職警員討回公道。

世報陪您半世紀

皇后區 紐約市

上一則

紐約兩名市警私闖賣淫場所 搶劫和猥褻妓女 遭逮捕起訴

下一則

曼達尼出席唐人街住客協會新春活動 支持四年凍租
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約兩名市警私闖賣淫場所 搶劫和猥褻妓女 遭逮捕起訴

紐約兩名市警私闖賣淫場所 搶劫和猥褻妓女 遭逮捕起訴
紐約布碌崙日落公園發生槍殺案 州參議員陳學理籲社區警覺

紐約布碌崙日落公園發生槍殺案 州參議員陳學理籲社區警覺
腳戴GPS監控器 金山慣犯男照偷不誤

腳戴GPS監控器 金山慣犯男照偷不誤
紐約檢警破獲黑槍販運 繳獲32把槍、200發子彈

紐約檢警破獲黑槍販運 繳獲32把槍、200發子彈

熱門新聞

有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
若遇核子攻擊，紐約市民須用三個步驟保護自己。(美聯社)

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

2026-03-04 17:43

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光