紐約兩名市警私闖賣淫場所 搶劫和猥褻妓女 遭逮捕起訴

紐約市兩名市警私闖賣淫場所，搶劫和猥褻妓女，遭逮捕起訴。(本報檔案照)

紐約市 兩名市警涉嫌在關閉執法記錄儀的情況下偷去一家賣淫場所的鑰匙，數小時後他們返回該場所偷走錢財，其中一名警員還猥褻了一名裸體女子。紐約東區聯邦法院10日公布一份對這兩名前市警的起訴書，並逮捕了二人。兩名人已於2025年3月從市警察局辭職。

這兩名市警分別是報住長島的26歲的麥克米蘭(Justin Mcmillan)和報住皇后區長島市 的24歲的科隆(Justin Colon)。他們被指控犯有重罪，包括串謀侵犯公民權利，以及在執法期間故意剝奪他人憲法權利。如果罪名成立，他們將面臨最高十年監禁。

根據法庭文件，2024年7月19日，麥克米蘭和科隆於時任紐約市警115分局警員，當時他們接到311投訴，稱皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)羅斯福大道(Roosevelt Avenue)交89街附近的一棟住宅樓內有人賣淫。兩名警員到達現場後，關閉了隨身佩戴的攝影機，並從一名剛離開的女子身上偷走了一把鑰匙。在未通報此事的情況下，兩名警員繼續執行巡邏任務。

約八小時後，即7月20日凌晨4時50分左右，兩名被告返回現場，用偷來的鑰匙打開了入口大門，發現一名女子正在與一名嫖客發生性關係。嫖客逃走，留下受害者赤裸裸地獨自一人在黑暗中與被告待在一起。科隆在一旁放哨，麥克米蘭從女子的錢包裡偷錢，還猥褻了她裸露的胸部和臀部。受害者逃脫後，這兩名警員繼續巡邏，最後返回警局。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，這兩名前市警完全辜負了公眾對紐約市警察局的信任，「任何違反誓言的警員都將受到調查、曝光，並被追究全部責任，這一標準絕不改變」。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，這兩名警員實施了多項令人髮指的犯罪行為，侵犯了弱勢受害者的公民權利，「維護執法部門的廉潔，對違反誓言的警員追究責任，這始終是我們辦公室的首要任務」。