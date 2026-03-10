紐約兩名市警私闖賣淫場所 搶劫和猥褻妓女 遭逮捕起訴

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市兩名市警私闖賣淫場所，搶劫和猥褻妓女，遭逮捕起訴。(本報檔案照)
紐約市兩名市警涉嫌在關閉執法記錄儀的情況下偷去一家賣淫場所的鑰匙，數小時後他們返回該場所偷走錢財，其中一名警員還猥褻了一名裸體女子。紐約東區聯邦法院10日公布一份對這兩名前市警的起訴書，並逮捕了二人。兩名人已於2025年3月從市警察局辭職。

這兩名市警分別是報住長島的26歲的麥克米蘭(Justin Mcmillan)和報住皇后區長島市的24歲的科隆(Justin Colon)。他們被指控犯有重罪，包括串謀侵犯公民權利，以及在執法期間故意剝奪他人憲法權利。如果罪名成立，他們將面臨最高十年監禁。

根據法庭文件，2024年7月19日，麥克米蘭和科隆於時任紐約市警115分局警員，當時他們接到311投訴，稱皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)羅斯福大道(Roosevelt Avenue)交89街附近的一棟住宅樓內有人賣淫。兩名警員到達現場後，關閉了隨身佩戴的攝影機，並從一名剛離開的女子身上偷走了一把鑰匙。在未通報此事的情況下，兩名警員繼續執行巡邏任務。

約八小時後，即7月20日凌晨4時50分左右，兩名被告返回現場，用偷來的鑰匙打開了入口大門，發現一名女子正在與一名嫖客發生性關係。嫖客逃走，留下受害者赤裸裸地獨自一人在黑暗中與被告待在一起。科隆在一旁放哨，麥克米蘭從女子的錢包裡偷錢，還猥褻了她裸露的胸部和臀部。受害者逃脫後，這兩名警員繼續巡邏，最後返回警局。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，這兩名前市警完全辜負了公眾對紐約市警察局的信任，「任何違反誓言的警員都將受到調查、曝光，並被追究全部責任，這一標準絕不改變」。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，這兩名警員實施了多項令人髮指的犯罪行為，侵犯了弱勢受害者的公民權利，「維護執法部門的廉潔，對違反誓言的警員追究責任，這始終是我們辦公室的首要任務」。

