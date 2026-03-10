紐約市議員提案最低工資提高至30元 若通過將成全美最高

紐約市議員奈爾斯(Sandra Nurse)10日表示，她將向市議會提案，擬將最低時薪提至30元。該提案也呼應了市長曼達尼(Zohran Mamdani，圖)在去年競選期間提出的政見。(取自市長辦公室)

紐約市 議員奈爾斯(Sandra Nurse)10日表示，她將向市議會提案，擬將最低時薪提高至30元，接近目前水平的兩倍，提案若通過，將成為全美最高時薪標準。該提案也呼應了市長曼達尼 (Zohran Mamdani)在去年競選期間提出的政見。

據提案，最低工資將分階段上調，並於2030年達到30元。支持者認為，提高工資對於幫助低收入勞工應對城市生活成本危機至關重要。商界領袖則表達憂慮，認為這可能迫使小企業關閉。提案提出之際，全國經濟環境也面臨新的不確定性，包括中東衝突、能源價格上升，以及與川普(Donald Trump)總統關稅政策相關的經濟動盪。

奈爾斯指出，紐約市的最低工資已落後於部分城市，例如丹佛為19.29元，西雅圖 為21.30元。而目前的17元時薪在扣除稅款後，每周實得收入約為500元。

提案擬要求，雇用超過500名員工的企業須在2027年前將最低時薪提高至20元，並在2030年前達到30元。員工少於500人的企業須在2028年前提高至21.50元，並在2032年前達到30元。之後的調整將與生活成本指數掛鉤。

根據時任市主計長蘭德(Brad Lander)在2023年的一份報告，紐約市有超過100萬名勞工領取17元最低工資，占本地勞動力超過四分之一，這項提案將對這部分人群產生直接影響。

市長發言人佩凱克(Dora Pekec)在聲明中表示，「曼達尼認為所有紐約人都需要能維持生活的工資」，以應對生活成本危機。她表示，市府正在審視這項具體立法，市長仍致力於利用市府所能動用的一切工具解決生活成本問題。

紐約市上一次大幅調整最低工資是在2010年代。根據州勞工廳資料，當時最低工資提高至15元，適用於雇用11名以上員工的企業。今年初最低工資進一步提高至17元。

商界領袖警告，若最低工資提高至30元，將對全市小企業造成衝擊。酒店華裔協會董事會主席黃華清表示支持逐步提高最低工資。他指出，在酒店業中，一些有工會保障的酒店員工時薪已超40元，並享有健保等多項福利，企業也未因此大規模裁員。他認為，在當前物價高漲的情況下，企業獲得更多利潤，也應相應提高員工薪資，否則員工將難以承擔不斷上升的生活成本。