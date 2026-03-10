紐約市長官邸旁又現可疑包裹 拆彈小組出動 虛驚一場

7日紐約市長官邸瑰西園外，一枚爆炸裝置冒出煙霧。(路透)

紐約郵報(New York Post)報導，紐約警局拆彈小組10日在紐約市 長官邸瑰西園(Gracie Mansion)附近調查一個可疑包裹，距離7日兩名青少年試圖在官邸外發動受伊斯蘭國(ISIS)啟發的爆炸攻擊僅三天。

執法人員表示，警方在中午前後接獲通報，指曼哈頓上東城東86街(East 86th Street)與東端大道(East End Avenue)附近的河濱步道出現可疑容器，隨即趕往現場。

附近的卡爾舒茲公園(Carl Schurz Park)被疏散淨空，市長曼達尼 居住的瑰西園則未進行疏散。

執法部門消息人士稱，他們已查明該容器只是一個裝滿液體的無害玻璃罐。

7日被捕的19歲男子巴拉特(Emir Balat)與18歲男子卡尤米(Ibrahim Kayumi)9日在曼哈頓聯邦法院出庭。庭審過程中，兩人一言不發；但當法官宣讀起訴書中指控他們支持伊斯蘭國組織的內容時，卡尤米嘴角露出一絲冷笑，並瞥了一眼巴拉特，而巴拉特則目不轉睛地盯著被告席。

巴拉特的律師10日表示，巴拉特僅剩三堂課即可從高中畢業，並強調媒體曝光可能影響公平審判。

根據9日的刑事起訴書，兩人供稱受到國際恐怖組織啟發而企圖發動攻擊，並希望造成的死傷人數超過2013年波士頓馬拉松爆炸案造成的三名死者。