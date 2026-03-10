我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

巴爾的摩猶太會堂爆槍響 1警1嫌中彈

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自稱美食網紅、涉嫌在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，因被法院認定精神狀況不適合接受審判，相關刑事指控已被撤銷。(取自Instagram)
自稱美食網紅、涉嫌在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，因被法院認定精神狀況不適合接受審判，相關刑事指控已被撤銷。(取自Instagram)

自稱美食網紅、涉嫌在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，因被法院認定精神狀況不適合接受審判，相關刑事指控已被撤銷。其代表律師受訪表示，雖然指控被撤銷，但由於鍾女的身心狀況與移民身份等問題仍懸而未決，她將持續被羈押，但未來會把鍾女從雷克斯島監獄(Rikers Island)的精神醫療設施，轉送至其他州立相關醫療機構接受治療。

去年11月，在律師表示鍾女無法理解自己面臨的指控後，法院下令對她進行精神鑑定，而她在二月時完成鑑定後，評估報告認定她的精神狀況不適合繼續接受法庭審理。

布碌崙(布魯克林)刑事法院5日舉行簡短聽證會處理此案，雖然鍾佩雲當日拒絕出庭，但當天法院仍決定撤銷對她的相關指控。布碌崙地檢辦公室表示，由於本案所涉罪名均為輕罪(misdemeanor)，依紐約州法律在特定期限內未能進入審理程序時須自動撤案，因此相關指控最終被撤銷。但目前鍾佩雲仍因移民拘留令及精神健康治療等因素而持續被羈押。

檢方此前指控，鍾佩雲在布碌崙多家知名餐廳用餐後拒絕付款，聲稱自己可透過社群媒體為餐廳宣傳，因而被控多項盜取服務罪名。

鍾佩雲的代表律師德查盧斯(Henry Dechalus)表示，鍾當時相信自己是在「幫助這些商家宣傳」，但這些言論並未建立在現實基礎上。「她到餐廳時，店家確實讓她入座並用餐，看起來似乎很正常，但我們沒有察覺她其實正在走向一個不斷惡化的狀態。」

德查盧斯還指出，鍾女在涉案期間曾與一個人工智慧(AI)服務互動，而該服務會不斷強化她繼續執行這些計畫的想法，使她「沒有打算收手」。

他亦補充，監獄的工作人員一直在觀察鍾女，也試圖與她互動，但她對任何接觸都抱持抗拒態度，不願與工作人員交流，甚至不願走出牢房。

自去年10月起，鍾佩雲不僅因常身穿華麗名牌服裝，現身威廉斯堡的多家高檔餐廳，至少10次因吃霸王餐而被餐廳報警逮捕，更經常在社群平台上曬出自己購買的名牌衣著，將自己塑造成美食領域的網紅。此外，鍾佩雲也因拖欠約數萬元租金，被逐出位於威廉斯堡月租3500元的公寓。

世報陪您半世紀

布碌崙 紐約州

上一則

「效忠ISIS」2男涉在曼達尼官邸外擲炸彈 遭控5罪

下一則

紐約市長官邸旁又現可疑包裹 拆彈小組出動 虛驚一場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

俄州婦溺斃4歲兒 判精神錯亂無罪

俄州婦溺斃4歲兒 判精神錯亂無罪
把兒子獻給上帝 俄州婦溺斃4歲兒 法院判精神錯亂無罪

把兒子獻給上帝 俄州婦溺斃4歲兒 法院判精神錯亂無罪
辦青年酗酒派對…灣區「派對媽」性侵等48罪成立 恐關30年

辦青年酗酒派對…灣區「派對媽」性侵等48罪成立 恐關30年
曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

熱門新聞

有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
若遇核子攻擊，紐約市民須用三個步驟保護自己。(美聯社)

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

2026-03-04 17:43

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國