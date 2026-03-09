紐約華社知名人士、前聯邦民權委員會委員王碚逝世

著名華裔民權領袖與華社知名人士王碚(右)9日離世，享年86歲。(本報檔案照)

曾服務紐約華人社區數十年的前聯邦民權委員會華人委員，曾執掌過華人策劃協會和華美協進社的社區知名人士王碚，9日上午在皇后區 家中逝世，享年86歲。王碚的公職生涯跨越美中社會、政治及文化多個領域，影響深遠；他對華人社區有不少貢獻，直至生命最後一刻仍心繫社區。

王碚於1940年生中國四川，1948年隨父母遷台，畢業於國立政治大學。王碚在職業生涯中多次掌舵重要機構。1968年至1989年間，他在華人策劃協會(CPC)先後擔任董事總經理及行政總監，將其發展為全美最具規模的亞裔社會服務機構。他隨後於1989年出任「華美協進社」(China Institute)社長，讓這座百年文化機構煥發活力。他在社區建設上亦建樹頗豐，曾促成華埠社安局辦公室設立，並推動公共住房、醫院、學校及郵局的興建。由於對移民社會有傑出貢獻，王碚曾獲頒艾麗絲島榮譽勳章，曼哈頓 區區還宣布「王碚日」以示表彰。

在聯邦與州府層級，王碚更是亞裔參政與維權的先驅，其公職資歷跨越五任美國總統。1970年代起，他促成全美首場亞裔事務公聽會，並獲卡特總統委任為心理健康委員會顧問。1990年至1995年間，他獲老布希總統任命為「美國民權委員會」(U.S. Commission on Civil Rights)副主席，官階等同副部長級，任內發布的「美國歧視亞裔歷史報告」至今仍是研究亞裔民權的重要文獻。王碚也曾擔任聯邦普查局亞太裔顧問委員會主席，並廣泛參與紐約州、市多個醫療與經濟發展決策委員會，是少數能深度影響美國主流決策、同時推動美中貿易與人道服務的傑出華人代表。

與王碚曾共事多年的華策會課後班項目創始人陳寶蓮，對這位老朋友的逝世深表痛心。陳寶蓮說，王碚心繫社區，逝世前一周還關心華策會籌款情況；他對過去的同仁也情深意重，9日早晨還相約陳寶蓮一同拜訪華策會前任行政總監柯恩(Allen Cohen)。

王碚的多年老友、前中華公所主席于金山也表哀悼之情。他表示，王碚近年因患帕金森氏症身體狀況不佳，但仍常常參與社區事務，此次猝然長逝讓人萬分不捨。