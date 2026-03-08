我的頻道

美以攻擊伊朗石油設施與煉油廠 下「黑色石油雨」

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

紐約市長官邸外爆衝突 挺穆斯林示威者投擲爆炸裝置

世界新聞網王若馨／即時報導
紐約市長曼達尼官邸外支持與反對穆斯林兩派對峙，警方介入。(歐新社)
紐約郵報報導，紐約市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)外7日發生反穆斯林與挺穆斯林兩派示威對峙，挺穆斯林一方有人投擲兩個自製爆炸裝置，引發現場混亂，警方拘留兩名涉案者，另有四名示威者也被上銬帶走。

警方表示，約在中午12時30分對峙期間，有人投擲以電工膠帶纏繞的玻璃罐裝置，裝置內含螺栓、螺絲與螺帽，並裝有模型用引信。裝置冒出濃煙但未發生爆炸，現場無人受傷，警方拘留兩名可疑人士。

警方封鎖現場，因有人投擲黑色爆炸裝置。(歐新社)
警方指出，18歲男子巴拉特(Emir Balat)點燃第一個裝置，並將其投向東87街與東端大道(East End Avenue)的斑馬線，裝置擊中路障後自行熄滅。

19歲男子尼克(Ibrahim Nikk)則涉嫌將裝置交給巴拉特。

警方表示，巴拉特之後又點燃第二個簡易爆炸裝置，並在東端大道86街與87街之間奔跑時將其拋下。

一名涉嫌投擲爆炸裝置的抗議人士被逮捕。(歐新社)
事發前，市長官邸外原本是一場由右派活動人士朗恩(Jack Lang)發起、抗議紐約「正在被伊斯蘭化」(Islamification)的集會。但現場也出現大量反示威者，因網路團體「General Strike NYC」號召支持者舉行「把納粹趕出紐約」(Run The Nazis Out Of NYC)活動，以對抗朗恩一行人。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)近期再度捲入反以反猶爭議，原因是其妻杜瓦吉(Rama Duwaji)在社群媒體上對慶祝2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列的貼文按讚表示支持。

紐約市長曼達尼官邸外，支持穆斯林一方有人焚燒美國國旗。(歐新社)
納粹 紐約市

長島9位女藝術家 用畫作說故事
