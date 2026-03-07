我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新店開幕數百粉絲搶購 年費200元加州超市在紅什麼

艾普斯坦死前40分 獄警上網搜他 又爆神祕5千元入帳

填補預算缺口 紐約市府正考慮擴大路邊停車收費

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市府正在研議擴大路邊停車收費，試圖填補財政預算缺口。圖為法拉盛街區街邊停車。(記者戴慈慧／攝影)
紐約市府正在研議擴大路邊停車收費，試圖填補財政預算缺口。圖為法拉盛街區街邊停車。(記者戴慈慧／攝影)

在生活成本高的紐約市，開車出門辦事能找到一個免費的街邊停車位，往往讓人十分開心。但這種情況可能不會持續太久。或許不久之後，免費停車也將成為奢望。

面對紐約市未來數年可能出現的龐大預算缺口，當局正在考慮對市內300萬個免費停車位收費。市府官員表示，擴大路邊收費停車制度，可能成為增加收入的選項之一，但目前仍屬討論階段，尚未提出具體政策。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府的第一副市長佛雷漢(Dean Fuleihan)近日在紐約法學院(New York Law School)的一場活動上表示，市府正在評估各種可能的收入來源，包括是否擴大計時停車(metered parking)或調整街邊停車管理方式。

曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)支持擴大路邊停車收費的範圍，認為此舉既能幫助居民找到停車位，也能同時增加財政收入。他說，「這可以帶來超過十億元的收入。但目的並非要從曼哈頓居民身上榨取每一分錢，而是要為他們提供一個穩定的停車位」。

紐約市目前仍有大量免費的路邊停車位。部分政策研究機構指出，全市約有數百萬個路邊停車空間，多數未收費。若擴大計時停車區域或調整收費方式，市府每年可能增加可觀收入。

提出相關建議的政策研究機構「城市未來中心」(Center for an Urban Future)的報告指出，紐約市可透過更有效管理街邊停車資源來增加收入並改善交通，例如擴大收費停車區域、調整收費時段或重新規畫停車空間。

曼達尼政府目前正面臨嚴峻的財務壓力。市府先前表示，未來幾個財政年度可能出現數十億元的預算缺口，因此正在研究多項增加收入或節省支出的方案。

不過，是否擴大收費停車仍存在不同意見。部分交通與城市規畫倡議人士認為，適度提高停車成本有助減少交通壅塞並鼓勵民眾使用公共交通；但也有居民擔心，若增加停車收費，可能加重依賴汽車通勤的家庭負擔。

市府發言人表示，目前市府仍在研究如何更有效利用街道空間，包括停車、行人空間與交通管理等問題，相關政策若有進一步方向，將再對外公布。

市長曼達尼6日在一份聲明中說：「你不能單靠停車收費表來填補54億元的預算缺口，我們需要必要的結構性改革，使我們的城市重回穩固的財政軌道。」

市府官員表示，鑑於目前的預算截止日期為6月，不要指望很快就會有任何結論。

世報陪您半世紀

曼哈頓 紐約市 曼達尼

上一則

曼達尼出席華策會新春晚宴 稱感念亞裔貢獻
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券

紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券
控拖車公司勒索收費 市府提告追討市民損失

控拖車公司勒索收費 市府提告追討市民損失
市租屋補助擴張生變 曼達尼改口惹議

市租屋補助擴張生變 曼達尼改口惹議
華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
54歲李雪銳(左一)被中伊斯利普聯邦法院被判處108個月監禁。圖為她在進行詐騙活動的過程中與總統川普合影。(紐約東區聯邦檢察官辦公室提供)

虛構投資移民計畫涉詐3150萬元 李雪銳判囚9年

2026-03-01 06:36

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元
美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久