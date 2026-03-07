我的頻道

紐約市抓超速駕駛 最嚴重者年收259張罰單

龍捲風橫掃密西根州 至少4死逾12傷

單身天堂 紐約位列全美第二單身友好州 冠軍是這裡

記者許君達／紐約報導
調查顯示，紐約州因擁有豐富的浪漫地點和單身人群，名列全美「最單身友好」榜單第二名。不過，紐約約會消費成本高昂成為最大的減分項。圖為2022年時報廣場情人節雕塑。(記者顏嘉瑩/攝影)
調查顯示，紐約州因擁有豐富的浪漫地點和單身人群，名列全美「最單身友好」榜單第二名。不過，紐約約會消費成本高昂成為最大的減分項。圖為2022年時報廣場情人節雕塑。(記者顏嘉瑩/攝影)

一項調查顯示，紐約州被列為全美「單身友好」程度排名第二的州。該指數反映了單身人士在各州生活時遇到心儀對象的機會與成本，紐約雖然在成本負擔上排名全美倒數第二，但在單身人數和浪漫地點數量上均遙遙領先，因此總體「單身友好」水平也較高。

該報告由金融分析機構WalletHub發布，援引2025年11月17日採集的來自聯邦人口普查局、勞工統計局、聯邦調查局等官方機構的統計數據，結合各州經濟概況，總結出29個評價標準，並將其分為約會機會指數、經濟成本以及浪漫和娛樂指數三大評估維度。

其中，紐約州擁有全美密度最高的理想約會場所，包括餐飲、酒吧、影劇院、夜生活等，因而在「浪漫和娛樂」維度中高居榜首；而得益於單身居民數量龐大和單身者約會意願的高漲，紐約州在「約會機會」維度中排名全美第二，僅次於人口更多且人口結構相似的加州。不過，考慮到各種消費成本高企，紐約州在「約會成本」方面排名全美倒數第二，倒數第一為加州。

綜合加權後的各項標準所得成績，紐約州在全美「最單身友好」的排名中位列第二。第一為佛州，第三至第五分別為德州、加州和伊州。在第一陣營中，紐約和加州屬於機會與成本兩極分化最嚴重的州份，體現為約會機會和選擇豐富，但價格非常昂貴；德州則屬於平衡性的代表，其中約會機會和浪漫地點分別排名全美第六和第四，但約會成本則屬中等偏低。

