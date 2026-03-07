我的頻道

紐約市抓超速駕駛 半數在布碌崙 最嚴重者年收259張罰單

記者馬璿／紐約報導
最新分析報告指出，2025年紐約市最嚴重的超速駕駛者中，有半數在南布碌崙(布魯克林)。圖為街頭的限速標誌。(記者馬璿／攝影)

根據一項最新分析報告，2025年紐約市最嚴重的超速駕駛者中，有半數在南布碌崙(布魯克林)。其中，違規紀錄最高者自2023年至2025年收到逾千張罰單、2025年收到259張罰單，並已累計開罰超過6萬元罰款。

非營利組織交通替代(Transportation Alternatives)與安全街道家庭聯盟(Families for Safe Streets)報告指出，全市最惡名昭彰的「超級飆車族」經常出沒於布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)與格雷夫德森(Gravesend)一帶。

交通替代執行主任福納斯(Ben Furnas)指出，這些飆車族每天以致命車速穿梭於紐約市社區街道，一年被抓數百次仍毫不收斂。「他們的恐怖行徑幾乎遍及全市每個角落。現在是州府出手，減緩這些飆車族速度、保護紐約家庭的時候了」。

調查發現，超過250萬名紐約客居住在距離前10名「超級飆車族」曾高速通過的路口步行五分鐘範圍內。2025年，紐約州前10名超速違規最嚴重駕駛人平均每人收到179張校區測速照相罰單，其中最魯莽者高達259張。

數據顯示，罰款並未有效嚇阻這些駕駛人。排名第一的駕駛人已繳清逾6萬元罰款，另有四人已繳納全部或大部分歷年罰款，金額介於1萬200元至2萬300元不等。其餘五人則幾乎未繳或僅繳少部分，平均每人尚欠約1萬9400元，總計約9萬7000元。

除上述地區外，多名超速駕駛者常在東紐約(East New York)、米爾伍德(Midwood)與弗萊布許(Flatbush)等區危險駕駛。倡議團體呼籲州議會通過「停止超級飆車族法案」(Stop Super Speeders bill)，要求一年內收到16張超速罰單的駕駛人強制在車上安裝限速裝置，將車速自動限制在道路速限以上不超過5哩。

Families for Safe Streets成員西利—麥克羅瑞(Darnell Sealy-McCrorey)表示，他的女兒因魯莽駕駛喪命。「我們知道，這些特別魯莽的少數駕駛人並不怕罰單。我們不能坐視不理，等到他們再奪走另一個家庭摯愛的生命，」呼籲州府在最終預算案中納入「停止超級飆車族法案」。

報告列出紐約州校區測速照相違規次數最多的前10名駕駛人及其最常危及他人生命的地點，包含海洋公園大道(Ocean Parkway)、海洋院(Ocean Court)、海洋大道(Ocean Avenue)、賓州大道(Pennsylvania Avenue)、施羅德大道(Schroeders Avenue)、Avenue K、法拉格特路(Farragut Road)等處。

紐約州 紐約市 罰單

