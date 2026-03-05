詹樂霞聯合21州檢長提告 阻止川普新關稅措施

州檢察長詹樂霞(Letitia James)5日宣布，已與全美21州檢察長及肯塔基州、賓州州長共同提起訴訟，試圖阻止川普政府最新宣布的大規模關稅措施。(截自視頻直播)

州檢察長詹樂霞 (Letitia James)5日宣布，已與全美21州檢察長及肯塔基州、賓州州長共同提起訴訟，將阻止川普政府最新宣布的大規模關稅措施。各州指控該政策將增加各州、企業與消費者的稅負，且違反憲法。

聯邦最高法院日前裁定，支持詹樂霞與另外11州檢察長，阻止總統依據「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)實施關稅。但在裁決公布後不久，川普政府改依1974年「貿易法」(Trade Act of 1974)第122條發布新公告，再度對多個國家與商品加徵關稅。

訴訟要求美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)宣告依第122條實施的關稅違法，並阻止其執行，同時要求聯邦政府退還各州在關稅生效期間支付的相關費用。參與訴訟的還包括亞利桑納州、加州、新澤西州、維吉尼亞州、華盛頓州等多州檢察長。

詹樂霞與各州在訴訟中指出：「總統無權依第122條實施此類廣泛關稅措施。」訴狀稱，相關關稅既不符合該條款適用條件，也違反憲法的權力分立原則。各州要求法院裁定這些關稅違法，並命令聯邦政府退還各州因政策而支付的相關成本。

「川普在最高法院否決其首次關稅措施後，仍再次推動新關稅，將成本轉嫁給消費者與小企業，並可能推高生活成本，」詹樂霞表示。州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，川普政府的關稅政策已對州內企業、農民與消費者造成壓力，影響整體經濟。「聯邦政府應退還向紐約人收取的135億元關稅成本，並結束相關政策帶來的經濟衝擊。」

訴訟指出，從未有任何總統依據貿易法第122條加徵關稅。該條款原本只允許在特定貨幣危機情況下採取有限措施，例如嚴重的「國際收支」赤字，但美國在半世紀前已放棄固定匯率制度，此類情況已不再出現。此外，法律還要求關稅必須以一致方式適用，但新政策卻對來自加拿大 、墨西哥 以及部分中美洲等地商品提供豁免，並列出長達84頁的例外清單。