我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

龔薩雷斯承認婚外情 共和黨領導層要他退選

詹樂霞聯合21州檢長提告 阻止川普新關稅措施

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州檢察長詹樂霞(Letitia James)5日宣布，已與全美21州檢察長及肯塔基州、賓州州長共同提起訴訟，試圖阻止川普政府最新宣布的大規模關稅措施。(截自視頻直播)
州檢察長詹樂霞(Letitia James)5日宣布，已與全美21州檢察長及肯塔基州、賓州州長共同提起訴訟，試圖阻止川普政府最新宣布的大規模關稅措施。(截自視頻直播)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)5日宣布，已與全美21州檢察長及肯塔基州、賓州州長共同提起訴訟，將阻止川普政府最新宣布的大規模關稅措施。各州指控該政策將增加各州、企業與消費者的稅負，且違反憲法。

聯邦最高法院日前裁定，支持詹樂霞與另外11州檢察長，阻止總統依據「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)實施關稅。但在裁決公布後不久，川普政府改依1974年「貿易法」(Trade Act of 1974)第122條發布新公告，再度對多個國家與商品加徵關稅。

訴訟要求美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)宣告依第122條實施的關稅違法，並阻止其執行，同時要求聯邦政府退還各州在關稅生效期間支付的相關費用。參與訴訟的還包括亞利桑納州、加州、新澤西州、維吉尼亞州、華盛頓州等多州檢察長。

詹樂霞與各州在訴訟中指出：「總統無權依第122條實施此類廣泛關稅措施。」訴狀稱，相關關稅既不符合該條款適用條件，也違反憲法的權力分立原則。各州要求法院裁定這些關稅違法，並命令聯邦政府退還各州因政策而支付的相關成本。

「川普在最高法院否決其首次關稅措施後，仍再次推動新關稅，將成本轉嫁給消費者與小企業，並可能推高生活成本，」詹樂霞表示。州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，川普政府的關稅政策已對州內企業、農民與消費者造成壓力，影響整體經濟。「聯邦政府應退還向紐約人收取的135億元關稅成本，並結束相關政策帶來的經濟衝擊。」

訴訟指出，從未有任何總統依據貿易法第122條加徵關稅。該條款原本只允許在特定貨幣危機情況下採取有限措施，例如嚴重的「國際收支」赤字，但美國在半世紀前已放棄固定匯率制度，此類情況已不再出現。此外，法律還要求關稅必須以一致方式適用，但新政策卻對來自加拿大墨西哥以及部分中美洲等地商品提供豁免，並列出長達84頁的例外清單。

世報陪您半世紀

墨西哥 加拿大 詹樂霞

上一則

蘇維思譴責拖車公司亂收費 市府提告追討市民損失
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰
川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步
川普15%新關稅 恐將又挨告

川普15%新關稅 恐將又挨告
川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

川普警告「耍花招」國家將被加重關稅 參院提案限180天內全額退款

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。圖為失蹤的華人夫婦。(納蘇郡警局提供)

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

2026-02-27 14:20

超人氣

更多 >
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標