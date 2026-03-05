蘇維思譴責拖車公司亂收費 市府提告追討市民損失

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
紐約市府4日對拖車公司Instant Recovery Corp.提起訴訟，指控該公司涉嫌採取掠奪式經營手法，長期收取非法費用、向客戶過度收費，多次違反紐約市法律。圖為示意圖。(本報檔案照)
紐約市府4日對拖車公司Instant Recovery Corp.提起訴訟，指控該公司涉嫌採取掠奪式經營手法，長期收取非法費用、向客戶過度收費，多次違反紐約市法律。圖為示意圖。(本報檔案照)

紐約市曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)4日宣布，已對總部位於布朗士的拖車公司Instant Recovery Corp.提起訴訟，指控該公司涉嫌採取掠奪式經營手法，長期收取非法費用、向客戶過度收費，多次違反紐約市法律。

曼達尼表示，拖車往往出現在市民最艱難的時刻，例如車禍或車輛故障之後。「此時本應提供協助，但像Instant Recovery這樣的公司卻趁人之危，以哄抬價格、隱藏費用和強迫收費等方式勒索消費者」。

DCWP正尋求為受影響消費者追討全額賠償，並就超過1000項違規行為要求民事罰款，同時撤銷該公司的拖車營業執照。DCWP上周亦在全市展開合規行動，向超過300家拖車營運商發出警告，要求遵守拖車與車輪鎖相關法規。

Instant Recovery自2024年11月開始營運，主要在布朗士活動。DCWP指出，公司營運不久便接獲大量消費者投訴，包括收取超過法律允許上限的拖車費、卸車費與存放費；非法拖車；強迫消費者以現金支付；以及拒絕提供收據等。

市府主管經濟正義的華裔副市長蘇維思(Julie Su)表示，Instant Recovery長期收取虛構費用、要求現金支付並拒絕提供收據，這類掠奪式行為正是市府無法容忍的消費者侵害。「我們將不畏壓力推進這起案件，並為紐約市民追回每一分應得的款項」。

DCWP負責發放執照給執行「非自願拖車」的業者，例如阻擋私人車道、車禍後無法行駛、被棄置或故障的車輛等，若車輛在上述情況下被拖走，消費者可上網查詢公司是否持有合法執照，或致電311確認拖車業者是否具備許可。更多資訊可參閱DCWP的拖車服務指南，網址為：bit.ly/4rSODdR

而對於違規停車，市民多數情況只會收到罰單，例如街道清掃或停車計時過期。涉及安全或交通影響，例如消防栓、車道、路口、事故現場，警方有權直接拖車。涉及執法部門拖車的資訊可透過市財政局(New York City Department of Finance)查詢。

布朗士 紐約市 曼達尼

