布碌崙日落公園公寓火災初步調查 疑電動滑板車引起

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙日落公園一處三層公寓樓發生電動滑板車引發的火災。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙日落公園一處三層公寓樓發生電動滑板車引發的火災。(記者胡聲橋／攝影)

5日凌晨，布碌崙(布魯克林)日落公園一處華人擁有的三層公寓樓發生火災，紐約市消防局的初步調查認為這次火災是由電動滑板車的鋰電池著火引起的。消防人員趕到後，很快將火撲滅，處理危險品，市樓宇局也向這棟公寓樓下達了部分疏散令。

消防人員稱，5日凌晨0時32分左右，他們接到報警，位於日落公園5大道和6大道之間的門牌號為51街550號的公寓樓三樓發生火災。消防員趕到現場後，發現火勢較小，迅速將火撲滅。火勢在凌晨1時35分左右得到控制，沒有人員傷亡的報告。消防人員稱，這場火災發生於三樓一間公寓的客廳內。

5日上午，火災公寓樓外的人行道上可看到一輛部分被燒毀的電動滑板車。在公寓樓的前院可看到兩個圓桶，消防局經常用這種圓桶放置從火災現場移除的鋰電池等危險物品。從外面看，這棟公寓樓三樓的窗戶沒有被打破，牆面也沒有煙燻的痕跡。公寓樓的大門上貼著樓宇局下達的部分疏散令。

在街對面住了20多年的鄰居西語裔鄰居胡安(Juan)表示，他目睹了消防員的整個緊急處理過程。「我看到消防員把電動滑板車抬出來，大家都注意到滑板車的電池著火了」，胡安說，「我聽說過電單車著火的事，但這次是第一次看到，尤其是發生在周圍的建築物裡，這真是太可怕了」。

住在著火公寓樓隔壁的一名西語族裔男住戶稱，出事公寓樓的業主為華人，但租戶不是華裔。他說自己晚間回家較晚，未看到全過程。隔壁一名林姓華人說，這次火災火勢不大，消防人員趕到後很快就撲滅，火災也未殃及鄰居。他說著火公寓樓的華人業主20多年前買下這棟三層公寓樓。大概兩、三年前，華人業主將公寓樓裝修一新，重新租給房客。

消防部門表示，他們目前仍正在調查起火原因。

警方用於存放從火災現場移除的鋰電池的圓筒。(記者胡聲橋／攝影)
警方用於存放從火災現場移除的鋰電池的圓筒。(記者胡聲橋／攝影)

引發火災後，被部分燒毀的電動滑板車。(記者胡聲橋／攝影)
引發火災後，被部分燒毀的電動滑板車。(記者胡聲橋／攝影)

