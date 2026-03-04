紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

我的頻道

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

記者胡聲橋／紐約報導
若遇核子攻擊，紐約市民須用三個步驟保護自己。(美聯社)
若遇核子攻擊，紐約市民須用三個步驟保護自己。(美聯社)

美國和以色列針對伊朗的軍事行動正在展開，伊朗也在對以色列和海灣國家的美軍基地發射飛彈。伊朗因為試圖發展核武遭到美以攻擊，不少民眾擔心大紐約地區會因此受到恐怖襲擊，尤其擔心核武攻擊。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)證實，美以攻擊伊朗後，紐約州加強了安保措施。雖然紐約市及其附近地區發生核武事件的可能性極低，但居民還是有必要了解一旦發生核武攻擊，市民應採取的應急措施。

核歷史學家威勒斯坦(Alex Wellerstein)之前繪製過核彈襲擊紐約州後的「核地圖」(Nukemap)，用以描述核彈攻擊可能對紐約市和上州帶來的危害。以「二戰」快結束時美軍在日本廣島投下了名為「胖子」(Fat Man)的原子彈和名為「W-78」的熱核炸彈為例指出，若「胖子」投在紐約市，將造成至少32萬8250人死亡和1萬9190人受傷；若「W-78」投在紐約市，將造成將近120萬人死亡和218萬人受傷。若「胖子」投在紐約州府奧伯尼(Albany)，將造成3萬7790人死亡和3萬8840人受傷；若「W-78」投在奧伯尼，將造成8萬7700人死亡和13萬5020人受傷。

紐約市緊急事務管理局(Office of Emergency Management)曾發布過一份公共服務公告(public service announcement，簡稱PSA)，告誡市民如何應對可能發生的核武攻擊。

根據這份公共服務公告，一旦發生核爆炸，第一個步驟是迅速進入室內躲避核汙染。市民在進入建築物內後要遠離窗戶；第二個步驟是待在室內，關閉所有門窗，前往地下室或盡可能靠近建築物中心的位置。如果市民在核爆炸後身處室外，進屋後須立即清洗，脫下所有髒衣服並裝入袋中；第三個步驟是保持關注媒體播報的新聞，以獲取更多相關資訊。與此同時不要忘記註冊Notify NYC。在官方宣布平安無事之前，不得外出。

紐約州 紐約市 伊朗

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看
