紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

記者馬璿／紐約報導
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都必須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都必須使用新官方垃圾桶。從今年6月1日起，若居民沒有使用印有紐約市標誌的垃圾桶，將被處以至少50元的罰款，重犯者最高可被罰款200元。民眾可購買管道包含實體商店家得寶(Home Depot)、市清潔局(DSNY)官方網站與外送平台等處線上訂購，但目前線上配送不斷出現延遲問題，建議民眾盡早下單以避免遭開罰。

根據DSNY表示，自2024年推出以來，已有超過100萬名紐約客訂購符合規定的垃圾桶。官方目前提供五種灰色尺寸選擇，部分門市另有其他顏色可供選購。尺寸包括45加侖、35加侖、25加侖、21加侖及13加侖。此外，居民亦可透過Instacart、DoorDash及Uber Eats等平台訂購垃圾桶，或選擇家得寶門市自取服務。民眾亦可透過家得寶官方網站查看居住地周圍的存貨，再自行前往購買。詳情可至bit.ly/3MXU648查看。

以下為可購買紐約市官方垃圾桶的Home Depot門市地址：

布朗士區

600 Exterior St.

1806 E Gun Hill Rd.

2560 Bruckner Blvd.

布碌崙(布魯克林)

230 Nostrand Ave.

550 Hamilton Ave.

5700 Avenue U

579 Gateway Dr.

2970 Cropsey Ave.

皇后區

73-01 25th Ave.

131-35 Avery Ave.

124-03 31st Ave.

75-09 Woodhaven Blvd.

92-30 168th St.

13220 Merrick Blvd.

50-10 Northern Blvd.

59-15 Maurice Ave.

11220 Rockaway Blvd.

曼哈頓

410 East 61st St.

40 West 23rd St.

史泰登島

2750 Veterans Rd. West

2501 Forest Ave.

545 Targee St.

而對於垃圾桶交付時間的拖延情況，市府則是回應為「外部供應商持續出現問題」。居民可以選擇直接給製造商奧托環境系統公司(Otto Environmental Systems)信箱[email protected]，或是公司電話(800)227-5885提交退款申請。

布碌崙 曼哈頓 紐約市

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

