紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

本報訊
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

「但願人長久— 致敬鄧麗君30周年經典金曲」陳佳北美巡回演唱會，2月26日晚在紐約法拉盛世界音樂大劇院 (World Music Grand Theatre )圓滿演出，現場逾千觀眾來自各方，見證這場跨越時空的音樂盛典。

當晚演出，以「小鄧麗君」著稱的陳佳，細膩情感表達與婉轉悠揚嗓音，引領觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。她的演唱溫柔而富有層次，舉手投足皆牽動全場觀眾情緒；恰到好處地呈現經典歌曲的柔情與韻味。

陳佳共演唱《夜來香》、《小城故事》、《甜蜜蜜》、《漫步人生路》等經典歌曲，重新點亮鄧麗君作品的溫暖、純淨與深情。贏得觀眾熱烈掌聲。許多觀眾表示，陳佳的演唱「仿佛讓人聽見了記憶中的聲音，卻又多了一份屬於她自己的溫度」。

陳佳在演唱《高山青》時，與全場觀眾的互動，以及在臨近終場時，以一曲《月亮代表我的心》，走到台下與觀眾們打成一片，將全場氣氛推向高潮。

陳佳紐約站演唱會吸引來自全美多州及世界多國的歌迷專程趕來現場，包括來自加拿大、歐洲及東南亞的觀眾。 

當晚演唱會由名司儀葛晨、安琪共同主持。演出中場，紐約市前市長亞當斯之子、說唱歌手兼電影製作人喬丹•亞當斯(Jordan 「Jayoo」 Coleman-Adams)應邀表演說唱《All In My Head》，為演唱會注入年輕節奏與跨界魅力。其他表演的還有美國卓越藝術聯盟主席林英明攜手藝術家曹俊、美國東西方藝術文化協會主席李同欣登台即席揮毫，哥倫比亞大學小提琴演奏家曹景彬同時演奏《但願人長久》，筆墨舞動與悠揚琴聲相得益彰，贏得全場喝彩。

陳佳與鄧麗君的緣分，始於童年時的耳濡目染。2011年，鄧麗君三哥鄧長富在網絡上聽到陳佳的歌聲，被其極具親和力的聲線打動，邀請她加入鄧麗君作品的傳承行列。當時擁有德國漢堡大學國際企業管理碩士學位、在金融行業任職的陳佳，毅然選擇轉行成為歌手，開啟屬於她的音樂使命。

為表彰主辦方在推動藝術傳播、促進文化交流方面對社區的貢獻，紐約州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫代表金兌錫，向主辦方頒發紐約州眾議會表揚狀，由世界華人藝術聯盟主席鄧燕、美國卓越藝術聯盟主席林英明共同接受；陳佳也同時獲頒紐約州眾議會表揚狀。亞裔非營利機構策略聯盟主席團主席朱林驥，也向主辦方及陳佳頒獎。

 

美國卓越藝術聯盟主席林英明(左二)攜手藝術家曹俊(左)、美國東西方藝術文化協會主...
美國卓越藝術聯盟主席林英明(左二)攜手藝術家曹俊(左)、美國東西方藝術文化協會主席李同欣(右一)登臺即席揮毫。(主辦位單位提供)

「小鄧麗君」陳佳的北美巡回演唱會上月28日在紐約法拉盛圓滿演出，表演團隊、主辦方...
「小鄧麗君」陳佳的北美巡回演唱會上月28日在紐約法拉盛圓滿演出，表演團隊、主辦方與嘉賓慶祝演出成功。(主辦單位提供)

約州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫(右二)代表金兌錫眾議員，向主辦方頒發紐約州眾議會...
約州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫(右二)代表金兌錫眾議員，向主辦方頒發紐約州眾議會表揚狀，由世界華人藝術聯盟主席鄧燕(左二)、美國卓越藝術聯盟主席林英明(左)共同接受；陳佳(右)同時獲頒紐約州眾議會表揚狀。(主辦位單位提供)

陳佳與觀眾互動，全場沸騰。(主辦位單位提供)
陳佳與觀眾互動，全場沸騰。(主辦位單位提供)

亞當斯

