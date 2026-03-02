我的頻道

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教和平

紐約史島出現專偷盜高檔汽車的「撬棍團夥」 2月作案十起

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市史島盜車「撬棍團夥」所使用的白色SUV。(警方提供)
紐約市史島盜車「撬棍團夥」所使用的白色SUV。(警方提供)

紐約市史泰登島最近出現一個被稱為「撬棍團夥」(The Crowbar Crew)的三人盜竊集團，他們先入室盜竊遙控車鑰匙，然後從車道上把高檔豪華車開走，僅2月1日至9日就作案約10起。該團夥的活動範圍遍及史島，北灘(North Shore)、中島和南灘(South Shore)都有這個團夥作案的痕跡。為了打擊「撬棍團夥」，市警察局已從其他區抽調警力前往史島。

警方稱，2月1日凌晨，竊賊涉嫌闖入東安山(Dongan Hills)的一處住宅，他們用撬棍撬開住宅前窗，進入屋內。竊賊從餐廳偷走了約60元現金和一套路虎車(Range Rover)的遙控鑰匙。警方稱，犯案者隨後駕駛被盜車輛逃離現場。這起事件凸顯了該團夥的特定作案手法。

就在同一天夜間，這個盜竊團夥用同樣的手法闖入另兩處住宅，但都未得手，三名竊賊駕駛一輛白色SUV逃離現場。

為對付這個「撬棍團夥」，市警察局已大幅加強在受影響地區的警力部署，尤其在夜間更部署了更多便衣警車。市警察總局表示，警探們正在密切合作，誓將犯罪分子抓捕歸案。

警方公布了這夥盜賊其中三人的照片，呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約市史島盜車「撬棍團夥」嫌犯之二。(警方提供)
紐約市史島盜車「撬棍團夥」嫌犯之二。(警方提供)

紐約市史島盜車「撬棍團夥」嫌犯之三。(警方提供)
紐約市史島盜車「撬棍團夥」嫌犯之三。(警方提供)

紐約市史島盜車「撬棍團夥」嫌犯之一。(警方提供)
紐約市史島盜車「撬棍團夥」嫌犯之一。(警方提供)

紐約市

上一則

紐約長島華男家中囤幽靈槍 私設靶場被捕
