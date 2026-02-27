紐約州法束縛紐約市增加富人稅 22市議員聯名籲州議會立法放權

紐約市22名市議員聯名呼籲州議會通過立法，放權紐約市加徵「富人稅」。(記者許君達／攝影)

在倡議團體聚集紐約州府奧伯尼呼籲州當局加徵「富人稅 」的同時，紐約市 22名市議員發布聯合聲明，呼籲州議會和州長霍楚(Kathy Hochul)通過並簽署「公平分攤提案」(Fair Share Act)。該提案旨在為紐約市放權，使其能夠自行訂立地方法律，對年收入超過100萬元的居民加徵2%所得稅。

根據市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的說法，紐約市財政在未來兩年內將出現54億元的缺口，而如果對最富階層增稅的主張無法實現，他將嘗試推動增加房產稅。紐約的稅率由州立法機構決定，紐約市無權自行其是。目前被提交至州議會的「公平分攤提案」的主旨便是鬆綁這一約束機制，為紐約市放權。

聯合聲明表示，「有能力者」應為公共利益貢獻更多，「對頂層富人適度增稅體現了負責任的治理」。聲明還強調，「增稅會導致富人逃離」的說法是謬論，「真正以驚人速度逃離城市的是勞動階層」。市議會共有51個席位，22名參與聯署的議員主要來自市議會進步黨團，其中包括代表曼哈頓主要華人社區的馬泰(Christopher Marte)、愛潑斯坦(Harvey Epstein)以及代表布碌崙(布魯克林)日落公園華人社區的阿維萊斯(Alexa Avilés)，黃敏儀、莊文怡和黃友興三名華裔議員均未參與。

市議長梅寧(Julie Menin)亦未參加聯署。不過，梅寧在公開發言中表達了對曼達尼主張的多項公共福利政策，包括全民托育、降低醫療成本、增建可負擔住宅等的支持。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)對「富人稅」議題表達開放態度，並表示相關提案將會在眾議會討論。他還表示曼達尼此前所提出之增加房產稅的主張，「絕無可能」獲得通過。