紐約華盛頓廣場公園雪球戰砸警 一名網紅被捕三人仍在逃

記者范航瑜／紐約即時報導
曼哈頓華盛頓廣場公園集體打雪仗活動發酵成襲警案件，一名網紅被捕，三人仍在逃。(取自CrimeStopper)
曼哈頓華盛頓廣場公園集體打雪仗活動發酵成襲警案件，一名網紅被捕，三人仍在逃。(取自CrimeStopper)

參與紐約曼哈頓華盛頓廣場公園大規模雪球戰的27歲男子庫利巴利(Gusmane Coulibaly)，26日早上被捕，他涉嫌向兩名市警投擲雪球。該事件在網路上廣泛流傳，警方仍在追緝另外三名涉案者。

庫利巴利為網路內容創作者，在多個平台使用「Diaper Man」名稱，主要拍攝街訪影片，內容多與情侶及感情關係相關。直到26日清晨，他仍在Instagram限時動態轉發雪球戰畫面，並在一張疑似他赤裸上身、穿短褲於公園與手持大塊雪球者對峙的照片上寫道：「我開始覺得熱了。」

他的兩個Instagram帳號合計約27萬粉絲，YouTube頻道訂閱數超過4萬7000人。網路影片顯示，有人向警車投擲大型雪球。市警其後公布了四名涉案者照片。

此次逮捕發生在市長曼達尼(Zohran Mamdani)先前表示參與者不應面臨刑事指控之後，他將事件形容為「失控的雪球戰」。市警局長蒂池(Jessica Tisch)則稱事件「屬犯罪行為」，州長霍楚(Kathy Hochul)與警察工會也批評市長的說法。

曼達尼25日上午再次重申立場，表示自己與警察局長保持定期聯繫並肯定其工作，並稱觀看影片後認為這是一場失控的雪球戰，應按此性質處理。

這場雪球戰由熱門Instagram帳號Sidetalk宣傳。歷史性暴風雪為市區帶來至少20吋降雪，24日下午，大量民眾前往公園玩雪。警方表示，有警員接獲911通報，稱現場群眾失序，到場後，警員在近距離遭雪球與冰塊擊中。兩名警員臉部與頸部受傷，傷勢包括眼部瘀青與頭痛。

案件已移交曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室。該辦公室過去曾在類似群眾事件中放棄起訴。2023年網紅Kai Cenat在聯合廣場舉辦贈品活動引發混亂，白艾榮撤銷其與另外兩人暴動相關指控，三人支付逾5萬7000元賠償並公開道歉。白艾榮辦公室尚未回應是否將起訴此次雪球戰相關案件。

市警察工會(PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)表示，庫利巴利被捕傳達出襲警行為不會被淡化或容忍的訊息，並感謝參與調查的警員及支持警方的市民，稱仍需追究所有涉案者責任。

白艾榮 曼達尼 曼哈頓

