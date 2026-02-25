寒流衝擊地鐵治安 紐約犯罪增17% 華裔少女遭無故襲擊

我的頻道

記者曹馨元／紐約即時報導
近來紐約市的極寒天氣不僅造成民生不便，更對地鐵治安造成衝擊。(記者曹馨元／攝影)
近來紐約市的極寒天氣不僅造成民生不便，更對地鐵治安造成衝擊。(記者曹馨元／攝影)

近來紐約市的極寒天氣不僅帶來民生不便，更對地鐵治安造成衝擊。紐約市警局(NYPD)數據顯示，今年前五周，地鐵系統通報的重大刑案較去年同期大幅上升17%。警方分析，這與酷寒期間大量民眾湧入地鐵系統有直接關聯。

數據顯示，2026年的頭五周，地鐵系統共發生246起重大刑事案件(major crimes)，較去年同期的210起有顯著增加。這些案件包括攻擊重罪(felony assault)及重大竊盜案(grand larceny)。而同期全市地面的整體犯罪率反而下降了7.5%，與之形成鮮明對比。

公民非營利組織「Vital City」公共安全研究員利平(Paul Reeping)認同警方分析，認為寒冷氣候將犯罪從地上轉入地下，是推高地鐵犯罪的主因；「這在邏輯上完全吻合，當嚴寒來襲時，潛在的犯罪者更有可能前往地下尋找目標或避寒」。

利平強調，年初地鐵犯罪率的激增是個顯著的警訊。若排除2020與2021年的疫情極端值，去年地鐵整體的重大刑案本已降至2009年以來的低點。然而，攻擊重罪卻逆勢上揚；自市警局1997年開始統計相關數據以來，目前的攻擊罪案量正處於歷史最高水平。

2月9日晚7時左右，一位「紐約家長群」的志願者、年輕華裔女生在曼哈頓聯合廣場(Union Square)地鐵站內遭一位遊民揮拳攻擊，受到極大驚嚇。家長群內逾百人參與的投票也顯示，有56.4%的華人家長仍將「社區和地鐵的治安」視作「最關心的問題」。

利平指出，如何確保紐約市民在寒冬中獲得安全避難所，是曼達尼政府當前面臨的最大施政障礙。他建議市府採取更積極的預防措施，包括擴大遊民外展團隊的規模，並為無家可歸者提供更多具備支援服務的住房選項。

在執法數據方面，市警局指出，今年前六周針對地鐵逃票(fare evasion)發出的傳票數量較去年同期減少了15%。儘管數據有所下滑，但警方發言人強調，目前的整體執法強度在歷史同期的紀錄中仍居高位。

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

曾涉國會暴亂事件 紐約皇后區共和黨人宣布角逐州眾議員
