買不到雪鏟 3方法也能除冰

暴雪過後，雪鏟和雪鹽成為搶手貨物。若家中缺乏趁手工具，亦可使用掃帚、吹葉機替代，或用家中常備的酒精、洗潔精、PVC管等材料自製融雪劑和靴子雪鏟，臨時替代雪鏟和雪鹽(記者許君達／攝影)

大雪過後，門前除雪又將成為有房族的一大負擔。據報導，本次暴風雪 天氣來臨前，紐約部分社區的雪鏟和雪鹽就 已脫銷。不過，即使家中沒有合適的鏟雪工具，也可使用其他方式避免家門前被冰雪圍城。

•掃帚和吹葉機

如果積雪不深且呈乾燥的粉狀，掃帚可以當作雪鏟的臨時替代品。如果所需的工作量不是特別大，用掃帚將積雪的路面推出一條通道，然後將推出的積雪掃到路邊並非一件非常困難的事。若家中備有夏秋季節常用的吹葉機，也可先將積雪吹出一條通道，再配合使用掃帚將雪堆至路邊。

需要注意的是，如果使用掃帚和吹葉機除雪，必須在降雪即將或剛停止時便迅速行動起來，一旦新雪被行人或車輛踩壓緊實、甚至結冰，便很難處理了。即使是在未被踩壓的地方，雪停後如果氣溫較低，積雪表層也會逐漸形成冰晶殼，增加掃帚和吹葉機除雪的難度。

•自製除雪劑

如果買不到雪鹽，也可使用一加侖熱水，加入半杯家用酒精和一茶匙餐具洗潔精，勾兌成簡易融雪劑。酒精與水的溶液能顯著降低冰點，熱水則提供初始熱能、直接對抗冰雪。將其灑在積雪或冰面上，會加速融化且防止再次結冰。洗潔精則能打破液體的表面張力，讓混合著酒精和雪水的溶液更均勻地滲透進地面與冰層之間的縫隙，從而加速冰雪的剝離，使其便於清除。

與雪鹽相比，這種使用家常原料製作的除雪劑具備生效快且低腐蝕性的特點，但酒精揮發較快，因此有效性持續時間短，僅適用於樓梯、過道等小範圍除雪。如與掃帚搭配使用，將會更有效地清除門前積雪、避免因除雪不力而受罰。

•靴子雪鏟

將PVC管切割成雪鏟的形狀，在中間掏出一個洞，並將其套入舊靴子中粘貼牢固，也可製成一套簡易雪鏟。在積雪不太嚴重的情況下，穿上防水的衣褲和「靴子雪鏟」，貼地拖著雙腿在雪中前行，亦可為自己和家門前的行人有效開闢出一條安全的通道。如果與掃帚搭配使用，效果更佳。