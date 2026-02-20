紐約華男涉冒充微軟員工詐騙 上州遭逮捕控罪

我的頻道

記者胡聲橋／紐約即時報導
紐約華男上州涉嫌冒充微軟員工詐騙，遭逮捕控罪。(取自紐約州警臉書)
紐約市華男羅雪宇(Xueyu Luo，音譯)近日因為涉嫌詐騙案和非法持有毒品，在紐約上州的卡尤加郡(Cayuga County)遭警方逮捕，43歲的羅雪宇被控非法持有管制藥物和企圖竊盜重罪。這兩項指控均為重罪。

警方表示，這次逮捕行動來源於2月11日卡尤加郡威茲波特村(Weedsport)一名居民的報案。該居民稱，一名騙子冒充微軟公司員工，從他手上騙走了1萬8500元。這名受害居民被要求匯款，之後又收到指示，要他另外準備2萬2400元現金，以便對方到他家裡取錢。

受害者左思右想覺得上了當，於是向警方報案。警方接獲報案後，馬上在受害者位於威茲波特村的家中設下圈套。報案後的第二天，即2月12日下午4時19分左右，羅雪宇駕駛一輛2018年吉普大切諾基(Jeep Grand Cherokee)抵達受害者家中。他原以為要去取一個裝有2萬2400元現金的小包裹，但等待他的卻是事先埋伏在那裡的紐約州警察。

羅雪宇在威茲波特村被逮捕時，警方還從他身上搜出了約八克俗稱K他命的氯胺酮(ketamine)。警方隨後又在他開的車內發現了更多K他命。

羅雪宇被關押在卡尤加郡(Cayuga County)監獄，接著又在當地法院過堂，因為涉案金額超過3000元，他被指控犯有三級重竊罪；因為擁有40克K他命，他又被指控犯有四級非法擁有管制藥物罪。

警方目前仍在對此案繼續調查。

自從美國政府去年10月宣布破獲柬埔寨大型「殺豬盤」詐騙集團，查扣了該集團總價值150億元的比特幣，並起訴該犯罪集團主犯陳志後，在美國由紐約華人充當跑腿收款員的詐騙案逐漸下降。不過，類似的詐騙案仍時有發生，這次羅雪宇在卡尤加郡涉嫌詐騙案，就是其中之一。

