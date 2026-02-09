布碌崙布希維克 膺紐約市十大買家友善社區榜首

隨著房屋庫存增加與要價下調，紐約市房市的權力天平正從賣方移向買方。(記者曹馨元／攝影)

地產平台StreetEasy發布的分析報告指出，隨著房屋庫存增加與要價下調，紐約房屋市場的權力天平正從賣方移向買方；購屋者的選擇權與議價權逐漸增加，正迎來近年來最有利於買家的購屋時機。

這份參考了2025年12月掛牌數據的報告，列出了「2026年紐約市 十大買家友善社區」。其中，布碌崙 （布魯克林）的布希維克(Bushwick)位居榜單首位。數據顯示，該區掛牌房屋數量比去年同期大幅增長逾30%，而房屋中位數要價則顯著下降了16.3%，目前降至約100萬元以下。這種「貨源變多、價格走低」的趨勢，讓買家在談判桌上重新掌握了主動權。

整體而言，布碌崙在榜單中展現出壓倒性優勢。除了布希維克，威廉斯堡(Williamsburg)、柯林頓丘(Clinton Hill)、貝瑞吉(Bay Ridge)、羊頭灣(Sheepshead Bay)及貝德福─史岱文森(Bedford-Stuyvesant)均呈現類似趨勢，即價格鬆動、庫存緩升，看房活動也不再像往年般瘋狂。其中，羊頭灣房屋中位數要價在大跌近20%後，降到51萬5000元，成為榜單中極具競爭力的選擇。

皇后區則有秋園(Kew Gardens)入榜，成為全紐約市最經濟實惠的選擇。該區房屋中位數要價跌至36萬5000元，庫存則增加近8%。對於追求性價比、交通便利且充沛綠地的買家來說，這裡是較為理想的選擇。

即便是在一房難求的曼哈頓 ，本次亦有下東城(Lower East Side)、中城東(Midtown East)及中城西(Midtown West)三區上榜。下東城與中城東的要價分別下跌了7.2%與7.6%，而中城東中位數要價目前已降至100萬元以下，在寸土寸金的曼哈頓實屬罕見，對於希望入主精華地段的買家而言，無疑是個進場信號。