曼達尼上任後開放徵才平台 8萬人申請僅31人獲聘

在紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)勝選後，其開放徵才網站為新市府團隊招募人手，標榜打破過去以人脈為導向的用人文化，吸引大批民眾投遞履歷，更在上線一個月內收到8萬份履歷。然而市長發言人指出，在網站上線三個月、曼達尼就職一個月後，透過該網站實際被錄用且進入市府工作的人員僅有31位。

市長發言人佩克(Dora Pekec)表示，該31人約占現階段市府149名新聘人員的不到21%；若以申請總數約8萬人計算，整體錄取率約為0.039%。佩克並表示，自去年11月底以來，該平台的申請人數並未出現明顯成長。佩克並未回應交接期結束後，該網站目前由誰管理，或其申請者資料是否與各市府部門共享。

曼達尼過去在電視專訪中曾表示，市府過去重視人脈、輕視能力，此次徵才便是為了顛覆此傳統，讓一切回到工作本身，他也曾表示其交接團隊收到的申請遍布紐約市幾乎所有郵遞區號。市府團隊亦表示，網站上線一周即收到約5萬份履歷，隨後兩周又再新增約3萬份。

根據市府的徵才部門，目前市府各部門共有1087個公開職缺，但實際透過市政廳、直接進入市府行政團隊的職位數量相對有限，多數市政機構的人員招募仍需透過公務員考試進行，並不經由市政廳直接聘用。市府目前有超過100個機構開放公務員職缺，相關招募流程通常需時數月。少數成功透過該平台獲聘的案例之一，為新任市交通局長弗林(Mike Flynn)。他向紐約時報表示，自己是透過該入口網站申請該職位。不過，弗林同時也是市府交接團隊成員，且過去已有超過10年的市交通局任職經驗。

在人事方面，曼達尼也延攬多名曾於前市長白思豪(Bill de Blasio)任內服務的官員，包括出任第一副市長佛雷翰(Dean Fuleihan)及擔任市法律顧問的班克斯(Steve Banks)。此外，他亦留任多位前市長亞當斯 (Eric Adams)任內的高層官員，包括市警長米蘭達(Anthony Miranda)、代理清潔局局長哈洛軒(Javier Lojan)，以及市府首席商業多元化官員加納(Michael Garner)。

多名曾透過該入口網站投遞履歷、並要求匿名的申請者向媒體THE CITY表示，送出申請後未曾收到任何回應。有申請者形容整體流程「毫無下文」。另有申請者推測，市府交接期間或許存在由交接團隊成員推薦人選的情況。對此，市府發言人回應則表示，交接團隊成員確實推薦過部分申請者，但否認另設內推的專屬徵才平台。

而除官方入口網站外，全國性組織「進步派人才管道」(Progressive Talent Pipeline)亦曾自行建立推薦機制，在曼達尼勝選前向其團隊推薦人選。該組織表示，此舉是由於大量人才表達有意加入新市府團隊才創立，並非取代官方徵才管道。該組織執行董事瓦茨(Becca Watts)表示，該組織早在9、10月間便開始規畫推薦機制，特別針對2025年因總統川普宣示整頓聯邦公務體系而離職的聯邦員工。當曼達尼公布官方入口網站後，該組織也隨即與其交接團隊接洽。

曾任聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的助理的曼達尼發言人卡爾維羅(Joe Calvello)則表示，其新聞團隊六個副秘書中有三名是透過該入口網站招募而來，其中部分人原本已在市府機構任職。他強調，市府在用人時，仍會考量申請者的多元背景與經驗。而他也坦言，入口網站上線時自己便立即投遞履歷，希望能參與新市長的市政藍圖，但最終聘用方式未必完全經由該管道完成。