住宅商戶人行道積雪未清 紐約市已開2738張罰單

距離1月25日大雪已近兩周，紐約市 多條街道仍可見大量積雪。市清潔局(DSNY)數據顯示，截至目前，市府已以未清理門前人行道的理由，對全市住宅及商戶業主開出2738張罰單。

依市清潔局規定，業主須負責清理自家物業前方人行道積雪。多次違規最高可罰350元。違規案件多由311接獲民眾檢舉後執行。市民可透過撥打311或使用網上311系統通報未清理的積雪或結冰情況。

市府指出，住宅及商業物業前方人行道的積雪與結冰，須由業主自行清理，市府不負責相關作業，亦不會清理因鏟雪作業而堆積的積雪。相關規定要求，業主須清理至少四呎寬的通行路徑，並確保通往行人穿越道的出入口暢通，同時清除公車站及消防栓周邊積雪。地面結冰時，須撒鹽或其他防滑材料，不得將積雪鏟入路面。

據311官網， 一般情況下，清理時限依降雪停止時間而定：若上午7時至下午5時間停止降雪，須於四小時內完成；下午5時至晚間9時之間停止降雪，須於14小時內完成；晚間9時至上午7時間停止降雪，則須於上午11時前完成清理。

專家建議，在降雪剛停時即開始鏟雪，分次清理可降低勞力負擔，也可避免積雪壓實後結冰變硬。清雪後可在結冰地面撒鹽或除冰劑，以防再次結冰。雪量較大時，可使用雪地吹雪機(Snow Blower)提升效率；若個人體力條件或時間有限，亦可請專業除雪服務協助。

此次紐約市暴風雪雪量大、雪後持續零下低溫，也給清理工作帶來挑戰，市區多地降雪接近一呎，中央公園積雪達11.4吋，布朗士 部分地區降雪超過一呎。曼哈頓華埠 商改區(Chinatown BID)行政總監陳作舟受訪表示，由於目前氣溫仍較低，除雪後很快又會復凍。真正的解藥還需等氣溫回升，希望外界理解業主與商家的處境。

由於低溫天氣延續，清潔局甚至在大雪後啟動了「融雪作業」，在全市五個行政區分別設立了八個大型雪融化裝置(snow melters)，將鏟起的積雪裝入加熱槽，通過加熱使其融化，然後將融化後的水排入城市雨水系統。