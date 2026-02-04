從海洛因到安眠藥 台男暗網販毒1.05億 紐約法院重判30年

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
Incognito Market首頁使用卡通化圖示與「shopping experience reimagined」標語包裝，提供「查看商品」「查看賣家」等按鍵，營造出一般購物網站的使用體驗。（檢方公布畫面）
Incognito Market首頁使用卡通化圖示與「shopping experience reimagined」標語包裝，提供「查看商品」「查看賣家」等按鍵，營造出一般購物網站的使用體驗。（檢方公布畫面）

紐約聯邦法院3日對24歲的台灣青年林睿庠作出重判。他被美國司法部認定為暗網毒品平台「Incognito Market」實際負責人，因共謀販毒、洗錢及販售摻假、錯標藥品等罪名，被判處30年聯邦徒刑，出獄後還須接受5年監管，並裁定就約1億500萬元的毒品犯罪所得發出沒收命令。

根據紐約南區聯邦檢察官公布的判決與量刑資料，林睿庠在暗網以「Pharaoh」(法老)化名經營「Incognito Market」。平台自2020年10月上線到2024年3月關站，約三年多期間，促成超過1億500萬元毒品交易，販售總量逾1公噸，其中包括上千公斤古柯鹼、甲基安非他命，以及大量其他毒品和處方藥品。

檢方描述，Incognito Market架構類似一般電商平台：登入頁面有圖像介面與品牌標誌，設有搜尋、評價與客服系統。使用者透過Tor瀏覽器進入網站、註冊帳號後，即可瀏覽數千筆毒品商品清單，從海洛因、LSD到鎮定劑、安眠藥都可在線上交易。平台累積超過40萬個買家帳戶、逾1800名賣家，總交易筆數超過64萬筆。

為維持匿名與便於結算，林睿庠設計名為「Incognito Bank」的虛擬銀行系統。買家須先將加密貨幣存入個人帳戶，下單後系統自動將款項自買家帳戶轉入賣家帳戶，平台再抽取5%手續費作為收入。檢方估計，他個人從中獲利超過600萬元，部分作為伺服器與人事成本，其餘轉為個人資產。

美國檢方強調，案件不只是網路交易數字龐大，也涉及實際傷亡。量刑文件指出，平台上有貨品標示為處方止痛藥「羥考酮」(oxycodone)，但化驗後被證實含有芬太尼。2022年9月，阿肯色州一名27歲男子服用從該平台購得的「羥考酮」後死亡，司法部將這起死亡案例與Incognito Market直接連結。2023年，臥底執法人員亦在平台上購得類似藥錠，檢驗結果同為芬太尼。

聯邦檢察官在聲明中表示，林睿庠利用網路，把價值逾1.05億元的非法毒品販售到美國各地及其他國家，並強調「網路、去中心化與區塊鏈技術，並非經營毒品事業的執照」。承審聯邦法官麥馬洪(Colleen McMahon)則指出，Incognito Market使被告成為「規模可觀的毒品販運者」，並稱這是她司法職涯中遇過最嚴重的毒品犯罪之一。

檢方並提到，林睿庠在2024年3月關閉平台前後，將至少100萬元用戶存在「銀行」系統內的加密貨幣轉走，並在站內發文，威脅若買家與賣家不再支付額外費用，就將公開其交易紀錄與錢包地址；該篇貼文甚至直接寫出「這就是勒索」。這段紀錄也被列入量刑考量。

林睿庠畢業於台灣大學資訊管理相關科系，曾獲奧林匹亞數學競賽銅牌，之後以資訊專長申請外交替代役，被派往加勒比海友邦聖露西亞服務。服役期間，他曾為當地警官開設「網路犯罪與加密貨幣」課程，介紹數位貨幣與網路犯罪樣態，相關照片與貼文仍可在社群媒體上找到。

2024年5月，林睿庠在請假返亞洲途中，於紐約甘迺迪國際機場轉機時遭FBI逮捕，此後一直被羈押在紐約地區看守設施。去年12月中，他在曼哈頓聯邦法院認罪，承認三項重罪，原本面臨最高終身監禁，此次獲判30年刑期。

平台內建的虛擬錢包系統「Live Bank」，提供用戶查看錢包餘額，並進行加密貨...
平台內建的虛擬錢包系統「Live Bank」，提供用戶查看錢包餘額，並進行加密貨幣存入、提領與兌換，成為暗網毒品交易的結算中樞。（檢方公布畫面）
Incognito Market關站前在頁面張貼最後訊息，聲稱掌握多年來的私訊與...
Incognito Market關站前在頁面張貼最後訊息，聲稱掌握多年來的私訊與交易資料，並以斗大字樣寫出「YES, THIS IS AN EXTORTION!!!」，公然對買賣雙方進行勒索。（檢方公布畫面）
Incognito Market上的毒品商品列表頁面，海洛因等各類毒品以品名、價...
Incognito Market上的毒品商品列表頁面，海洛因等各類毒品以品名、價格、出貨地與信譽評分清楚標示，版面設計與一般電商賣場極為相似。（檢方公布畫面）

