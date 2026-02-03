布碌崙政府樓驚見39歲女子屍塊 丈夫：怎麼告訴4子女？

本月1日，一名政府樓(NYCHA)工作人員於布碌崙(布魯克林)威廉斯堡布希維克大道(Bushwick Avenue)330號的地下室中發現裝有人類遺體碎片的塑膠袋。(取自谷歌街景圖)

本月1日，一名政府樓 (NYCHA)工作人員於布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡布希維克大道(Bushwick Avenue)330號的地下室中發現裝有人類遺體碎片的塑膠袋，受害者已被警方證實為一名有四個子女的39歲女子。目前市警局與紐約市首席法醫辦公室與仍在調查該案，尚未逮捕任何可能涉案人士。

當日上午約9時30分，一名NYCHA員工在地下垃圾壓縮區發現一個重量異常的塑膠袋，撕開後發現袋內有疑似被肢解的遺體。警方接獲通報後到場處理，並在現場確認受害者為39歲的母親蒙哥馬利(Michelle Montgomery)。

這棟建築是威廉斯堡博林肯廣場綜合大樓(Borinquen Plaza complex)的一部分。蒙哥馬利生前居住在郭瓦納斯(Gowanus)的另一棟政府樓中，工作為亞馬遜夜班員工，目前警方尚未公布為何遺體會出現在博林肯大樓中。

其丈夫艾契瓦瑞亞(Anthony Echevarria)表示，他最後一次見到妻子是在周六晚上，當時她正要離開公寓和朋友外出，但他並不知道同行友人的身分。對此事他感到相當不知所措，且10個月前兩人才剛迎來新生命誕生，「她是一位慈愛的母親，我不知道要怎麼告訴孩子們。」

根據她生前最後一則社群貼文以及周邊親友的證詞，警方確認她最後出沒時間為1月31日晚間11時30分，疑似與兩名朋友在離事發大樓不到10分鐘步行距離的Mama Taco聚會。其妹妹也向紐約時報 表示，她和蒙哥馬利經常在週末一起出去玩，通常都會事先互相確認一下行程計畫。但事發時受害女子沒有跟她確認，「這很不尋常」。且在晚間10時曾接到來自受害者約一秒的Facetime通話，但整件事都讓她十分困惑不解。

目前警方未公布任何逮捕或嫌疑人訊息，案件仍在持續調查中，警方亦尚未逮捕任何涉案人士。死因與死亡時間由進一步鑑定。