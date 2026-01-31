紐約市極端低溫致死人數升至13人 市府加強遊民外展

我的頻道

記者范航瑜／紐約即時報導
紐約持續遭遇極端低溫，相關死亡人數已增至13人。不斷攀升的死亡數字成為市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任滿一個月以來的首場重大考驗。(記者范航瑜／攝影)
紐約持續遭遇極端低溫，相關死亡人數已增至13人。不斷攀升的死亡數字成為市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任滿一個月以來的首場重大考驗。(記者范航瑜／攝影)

紐約持續遭遇極端低溫，相關死亡人數已增至13人。不斷攀升的死亡數字成為市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任滿月以來的首場重大考驗。市長發言人佩克(Dora Pekec)30日晚間表示，市府已強化遊民外展行動，自這段嚴寒期開始以來，成功安置逾800人。

市府指出，這波低溫可能刷新紐約市歷史上連續攝氏零度以下天數最長的紀錄。倡議團體警告，長時間低溫將對遊民造成嚴重生命威脅，尤其是本身有健康問題或物質使用障礙者。

曼達尼30日在記者會上談及外展工作的困難，指出市府在直接介入方面有所限制，只有在認定當事人可能對自己或他人構成危險時，才可採取強制安置措施。他說，在本周這樣的極端低溫下，衣著不足也可能符合相關標準。強制安置屬於最後手段，但在市府人員作出判斷後已經使用。「市府人員會一再前往同一對象，有些人前一天、前兩天都拒絕協助，之後卻在某個時刻改變主意，接受安置。」

市長辦公室指出，市府行動包括社會服務局與市警局擴大在全市的巡查。市府30日晚間開設一處低門檻收容所，對藥物與酒精影響的限制有所放寬，同時調度隨叫隨到的醫療接送車，穿梭社區，為遊民提供取暖空間、餐食與醫療照護。

與低溫暴露相關的死亡案例由多個市府機構統計，最終數字通常落後於即時情況。市衛生局最新年度數據顯示，2023年全年共有29人死於「過度自然低溫暴露」。市府呼籲市民，在冰點天氣中若發現有人露宿街頭，請致電311通報，讓外展團隊協助其進入室內避寒。

今年死亡者的細節仍在釐清中，相關報導顯示部分死者有心理健康或藥物使用問題。已知個案包括一名長期受物質濫用困擾者、一名剛離開公立醫院者、一名罹患失智症後走入寒冷街頭的女性，以及一名曾露宿街頭、後來獲得長期住房近十年的男子。目前仍有多名死者身分未明。

