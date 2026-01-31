市議會推翻亞當斯否決案 紐約市擴大街頭攤販執照發放

市議會29日以壓倒性多數推翻前市長亞當斯(Eric Adams)在任期最後一天提出的否決，重新啟動擴大街頭攤販執照的立法，預計未來數年將為數以千計的攤販開啟合法經營管道。(記者范航瑜╱攝影)

市議會29日以壓倒性多數推翻前市長亞當斯 (Eric Adams)在任期最後一天提出的否決，重新啟動擴大街頭攤販執照的立法，預計未來數年將為數以千計的攤販開啟合法經營管道。這也是市議會相隔47年後，首度對街頭攤販制度進行實質性改革。

新法規定，市府將在2031年前，每年額外開放2200個流動餐飲攤販監督執照申請，並於2027年一次性發放一萬500張一般攤販執照，長期累積的候補名單可望逐步消化。同時，攤販訓練、稽查與環境清潔標準也將同步提高。除執照數量擴充外，法案另納入配套措施強化攤販教育與培訓。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)指出，全市目前有超過2萬名街頭攤販，執照數量卻多年未隨需求調整，自1979年起即被限制在853張。出身攤販家庭、提出該法案的市議員桑切斯(Pierina Sanchez)表示，約七成攤販目前在無照狀態下營業。

亞當斯上任後主打提升生活品質，對無證攤販加強執法，2023年11月重啟規模縮小的皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)市集，2024年1月並禁止在市內橋梁擺攤。警方與市清潔局在2024年開出的攤販相關罰單，幾乎是2023年的兩倍，也約為2019年的五倍。亞當斯於去年12月否決改革方案，認為擴大攤販將加劇人行道擁擠並增加執法負擔，市議員與倡議團體則指出，執照長期不足才是亂象根源。

現任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)在競選期間亦曾批評前市府的攤販政策。他於去年1月發布的影片「NYC is Suffering from Halalflation」中，親自採訪多名無證攤販，指出高價租借執照與取得管道受限，推高經營成本。部分攤販表示，若能依法取得執照，願意調降售價。曼哈頓華埠 攤販也曾反映，無證擺攤普遍，管理失序，對依法繳費的攤販造成不公平競爭。

同日，市議會亦一併推翻了亞當斯提出的17項否決案。市議會議長梅寧(Julie Menin)表示，單日推翻否決的數量創下近十年新高，其他通過的法案還包括限制Uber與Lyft將司機停權的頻率，以及為市府出資的可負擔住宅計畫訂立新規範等。