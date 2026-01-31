我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

聯合國秘書長催會員國繳會費 稱財務瀕臨崩潰

市議會推翻亞當斯否決案 紐約市擴大街頭攤販執照發放

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議會29日以壓倒性多數推翻前市長亞當斯(Eric Adams)在任期最後一天提出的否決，重新啟動擴大街頭攤販執照的立法，預計未來數年將為數以千計的攤販開啟合法經營管道。(記者范航瑜╱攝影)
市議會29日以壓倒性多數推翻前市長亞當斯(Eric Adams)在任期最後一天提出的否決，重新啟動擴大街頭攤販執照的立法，預計未來數年將為數以千計的攤販開啟合法經營管道。(記者范航瑜╱攝影)

市議會29日以壓倒性多數推翻前市長亞當斯(Eric Adams)在任期最後一天提出的否決，重新啟動擴大街頭攤販執照的立法，預計未來數年將為數以千計的攤販開啟合法經營管道。這也是市議會相隔47年後，首度對街頭攤販制度進行實質性改革。

新法規定，市府將在2031年前，每年額外開放2200個流動餐飲攤販監督執照申請，並於2027年一次性發放一萬500張一般攤販執照，長期累積的候補名單可望逐步消化。同時，攤販訓練、稽查與環境清潔標準也將同步提高。除執照數量擴充外，法案另納入配套措施強化攤販教育與培訓。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)指出，全市目前有超過2萬名街頭攤販，執照數量卻多年未隨需求調整，自1979年起即被限制在853張。出身攤販家庭、提出該法案的市議員桑切斯(Pierina Sanchez)表示，約七成攤販目前在無照狀態下營業。

亞當斯上任後主打提升生活品質，對無證攤販加強執法，2023年11月重啟規模縮小的皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)市集，2024年1月並禁止在市內橋梁擺攤。警方與市清潔局在2024年開出的攤販相關罰單，幾乎是2023年的兩倍，也約為2019年的五倍。亞當斯於去年12月否決改革方案，認為擴大攤販將加劇人行道擁擠並增加執法負擔，市議員與倡議團體則指出，執照長期不足才是亂象根源。

現任市長曼達尼(Zohran Mamdani)在競選期間亦曾批評前市府的攤販政策。他於去年1月發布的影片「NYC is Suffering from Halalflation」中，親自採訪多名無證攤販，指出高價租借執照與取得管道受限，推高經營成本。部分攤販表示，若能依法取得執照，願意調降售價。曼哈頓華埠攤販也曾反映，無證擺攤普遍，管理失序，對依法繳費的攤販造成不公平競爭。

同日，市議會亦一併推翻了亞當斯提出的17項否決案。市議會議長梅寧(Julie Menin)表示，單日推翻否決的數量創下近十年新高，其他通過的法案還包括限制Uber與Lyft將司機停權的頻率，以及為市府出資的可負擔住宅計畫訂立新規範等。

亞當斯 曼達尼 華埠

上一則

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

前市長亞當斯親信多特里 將進國土安全部

前市長亞當斯親信多特里 將進國土安全部
亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定
亞當斯代言加密幣暴跌 挨批騙局

亞當斯代言加密幣暴跌 挨批騙局
前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51
紐約州將於2026年2月起調整駕駛違規扣分制度，距離新制正式上路僅剩最後幾天，相關變化已引起不少駕駛人關注。(取自紐約州警臉書)

紐約州新制／超速1哩也恐累積至吊照審查 在這處扣分最高

2026-01-28 18:50

超人氣

更多 >
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動