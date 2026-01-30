響應全美罷工…紐約數千人冒嚴寒集會 抗議暴力移民執法

30日，數千名民眾聚集在曼哈頓富利廣場(Foley Square)，響應全美範圍的「停工、停課、不消費」(no work, no school, no shopping)全國性罷工，抗議川普政府不當移民執法。(記者范航瑜╱攝影)

30日，數千名民眾聚集在曼哈頓富利廣場(Foley Square)，響應全美範圍的「停工、停課、不消費」(no work, no school, no shopping)全國性罷工，抗議川普政府不當移民 執法。主辦方呼籲透過集體停擺，向聯邦移民機構施壓，要求停止暴力執法。

當天全國多地同步出現學生罷課行動。紐約當天氣溫僅華氏16度，體感溫度更是低至兩度，仍有大批民眾冒著嚴寒上街，譴責移民及海關執法局(ICE )的執法作為。示威現場口號聲不斷，抗議者高喊聲援明尼蘇達州，終結ICE恐嚇，手舉各類標語，均劍指總統川普、聯邦政府以及移民政策。有人引用小說「1984」，質疑聯邦政府掩蓋真相。現場亦可見示威者站上廣場高處，揮舞美國、墨西哥及秘魯國旗。

紐約移民聯盟(NYIC)部分成員與志願者提前到場鏟雪，確保集會安全進行。該聯盟發表聲明指出，民眾要求終止暴力行為，停止奪走社區成員的生命，ICE應當退出社區。市長曼達尼(Zohran Mamdani)也在社群媒體發文聲援，表示示威者的勇氣正在鼓舞世界，並支持全國罷工行動。

當天多所學校學生參與罷課。超過500名布碌崙(布魯克林)科技高中(Brooklyn Technical High School)學生走出校園，在白雪覆蓋的格林堡公園(Fort Greene Park)山頂集結，高喊「融化ICE」。學生隨後步行約半哩前往巴克萊中心(Barclays Center)並折返。

抗議背景與近期多起致命執法事件有關。重症監護護士普雷蒂(Alex Pretti)在用手機拍攝邊境巡邏人員執行移民行動時遭多次開槍身亡。月初，美國公民古德(Renee Nicole Good)駕車時遭ICE人員開槍致死，相關事件引發社會對執法手段的強烈質疑。