布碌崙公車孕婦臨盆「寶寶要出來了」 司機化身助產士

記者馬璿／紐約即時報導
布碌崙(布魯克林)一輛公車近日在行駛途中遇到一名孕婦在車廂內臨盆的突發狀況，所幸駕駛阿切圖利(中)臨危不亂，在救護人員抵達前協助接生。(取自MTA)
紐約布碌崙(布魯克林)一輛公車近日在行駛途中遇到一名孕婦在車廂內臨盆的突發狀況，所幸駕駛臨危不亂，在救護人員抵達前協助接生，順利迎來一名健康女嬰。該對母女隨後被送往醫院，情況良好，而該名司機也在事後接受大都會運輸署(MTA)記者會上分享驚險過程，更表示「我只是做了一般人會做的事，看到有人需要幫忙，就盡力幫。」

23日上午約10時，行駛於布碌崙貝瑞吉(Bay Ridge)與郭瓦納斯(Gowanus)的B37路線公車在行經第三大道期間，擁有20年資歷的司機阿切圖利(Christopher Accettulli)聽見後方乘客提及「醫院」，回頭查看後發現一名女子站在車尾，隨後又聽到對方說出「寶寶」，才意識到情況緊急。

阿切圖利表示，當公車停靠郭瓦納斯第八街站時，有兩名乘客下車前提醒他，該名女子可能即將生產。不久後，孕婦走到車頭跪下，不斷重複「寶寶要出來了」。

阿切圖利隨即通報主管並撥打911求助，救護單位迅速派遣救護車前往。然而，在等待過程中，孕婦羊水破裂，嬰兒恐將在醫護人員抵達前出生。阿切圖利隨即在911接線員的電話指示下，協助產婦調整姿勢，並在車廂內成功接生女嬰。

擁有20年資歷的司機阿切圖利(Christopher Accettulli)在乘...
阿切圖利事後表示，「我把嬰兒放進自己的毛衣裡包好，輕拍她的背，確認她有反應。」女嬰出生後隨即哭出聲響，狀況穩定。

救護人員抵達後，確認母女健康無虞，並將兩人送往紐約長老會布碌崙衛理公會醫院(New York Presbyterian-Brooklyn Methodist Hospital)接受後續照護。院方指出，母女目前狀況良好。阿切圖利表示，「我只是很高興孩子平安，我只是做了一般人會做的事，看到有人需要幫忙，就盡力幫。」

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)在事後的記者會上表示，阿切圖利在突發狀況中保持冷靜，展現高度專業與人性關懷。市捷運局局長德克利奇洛(Demetrius Crichlow)也指出，阿切圖利在母女送醫後隨即詢問是否能返回執勤，「這正是基層員工敬業精神的體現。」

公車在完成清潔後，當晚即重新投入營運。而這也並非紐約首次出現「公共運輸寶寶」；2009年，一名布碌崙母親曾在R線地鐵上產子；隔日，B61路線也迎來另一名新生兒。去年2月，一名在曼哈頓W線地鐵上出生的女嬰，如今也即將滿周歲。

司機阿切圖利(中)也在事後接受大都會運輸署(MTA)記者會上分享驚險過程，更表示...
布碌崙 地鐵 MTA

