快訊

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

機場轉盤前擠爆「行李懶人」這行為最讓旅客討厭

紐約市強制居民使用官方規定垃圾桶 垃圾桶卻嚴重缺貨

記者胡聲橋／紐約即時報導
紐約市政府要求使用新的官方推荐的垃圾桶，但居民卻難買到。(記者馬璿／攝影)
紐約市政府要求使用新的官方推荐的垃圾桶，但居民卻難買到。(記者馬璿／攝影)

紐約市政府為了遏制鼠患，要求紐約市民必須在今年6月1日前購買並使用「紐約市垃圾桶」(NYC Bin)。這種新的官方推荐垃圾桶的容量是55加侖或以下並且有安全扣蓋。不過，現在有許多居民都說，他們在政府指定的網站上訂購了垃圾桶後，幾個月都沒有收到垃圾桶，而且在實體商店也難以買到。

76歲的史泰登島居民莫諾波利(Michael Monopoli)去年10月在市府指定的網站上訂購了一個新垃圾桶，但一直沒收到。當他聯繫環衛部門時，卻發現電話線路故障，網站也無法使用。莫諾波利說，「說實話，我有點累了，我對清潔局真的感到很生氣」。

如果居民現在想要購買新垃圾桶，在訪問政府指定的網站時會發現，網站上寫著「目前線上訂購和呼叫中心服務暫停」；「部分垃圾桶可在紐約市各家得寶(Home Depot)門市購買」。但據有居民表示，即使在家得寶也找不到新的官方推荐的垃圾桶。

市府將責任歸咎於垃圾桶的供應商，稱「由於外部供應商持續出現問題，導致部分訂單無法按時交付」，居民可以選擇直接給製造商奧托環境系統公司(Otto Environmental Systems)發郵件申請退款。

前市長亞當斯在任期內發起了「滅鼠戰爭」，將新垃圾桶作為其執政的核心目標之一。最終市議會通過立法，為中產家庭房主補助50元的垃圾桶費用。

按照新規定，所有一至九個單元的建築物都必須使用新官方垃圾桶。不過按照新規定，從今年6月1日起，如果紐約居民沒有使用印有紐約市標誌的垃圾桶，將被處以至少50元的罰款，重犯者最高可被罰款200元。

對於統一使用一種垃圾桶的規定，也有人認為整個行動不過是市政府的「斂財」之舉，「這簡直就是敲詐勒索…這完全就是斂財」，44歲的布希維克(Bushwick)居民普拉特(Tom Pratt)說，「我拒絕購買這些垃圾桶，也拒絕讓這房子的老主人把他僅有的那點錢花在亞當斯的垃圾桶上」。

紐約市 亞當斯 史泰登島

紐約南布碌崙發生數起利用電子設備偷車案 警方提醒華社警惕
