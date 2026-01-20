我的頻道

川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

川普對歐關稅威脅 道瓊重挫870點

紐約法拉盛二級火警後續 豫園餐廳停業一天 兩消防員輕傷

記者高雲兒╱紐約即時報導
當天，紐約市小商業服務局(SBS)、衛生局等多個市府部門人員到場查看。(記者高雲兒╱攝影)
當天，紐約市小商業服務局(SBS)、衛生局等多個市府部門人員到場查看。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛市中心19日下午發生一起二級火警，位於事發建築一樓、以上海菜聞名的上海豫園餐廳因此於20日停業一天，影響不少前來用餐的食客。消防局證實，救援過程中有兩名消防員受輕傷送醫，事件中未造成民眾傷亡，起火原因仍在調查中。

根據紐約市消防局(FDNY)提供的資訊，消防單位於19日下午3時40分接獲報案，指40路135-31號、介於王子街與緬街之間的一棟商業大樓二樓起火。該建築為商業用途，一樓為餐廳，二樓以上為其他商戶。

消防人員隨即趕抵現場，初期出動12個單位、約60名消防與急救人員。由於火勢擴大，現場於下午4時05分升級為二級火警，另增派25個單位支援，累計共有106名消防與急救人員投入救援。火勢於下午5時15分受控。

FDNY表示，救援過程中有兩名消防員出現輕微傷勢，已送往法拉盛醫院治療，傷勢並無生命危險。事件中未接獲民眾受傷通報。消防局火災調查官）已到場調查，起火原因仍待進一步釐清。

20日中午，起火建築二樓與三樓受損窗戶已以木板遮擋，現場仍可見火災痕跡，並可聞到燒焦的氣味。

火警對周邊商戶造成影響。位於40路135-33號一樓的上海豫園餐廳20日暫停營業一天，並於大門張貼公告表示將於21日恢復營業，不少想要前來用餐的食客因此撲空離去。當天，紐約市小商業服務局(SBS)、衛生局等多個市府部門人員到場查看。

據周邊商家介紹，40路135-31號二樓、亦即起火位置，為一家按摩髮廊。房東表示，對於具體起火原因並不知情，仍有待相關單位進一步調查。

不少想要前來用餐的食客因此撲空離去。(記者高雲兒╱攝影)
不少想要前來用餐的食客因此撲空離去。(記者高雲兒╱攝影)
起火建築二樓與三樓受損窗戶已以木板遮擋。(記者高雲兒╱攝影)
起火建築二樓與三樓受損窗戶已以木板遮擋。(記者高雲兒╱攝影)
位於40路135-33號一樓的上海豫園餐廳20日暫停營業一天。(記者高雲兒╱攝影...
位於40路135-33號一樓的上海豫園餐廳20日暫停營業一天。(記者高雲兒╱攝影)
當天，紐約市小商業服務局(SBS)、衛生局等多個市府部門人員到場查看。(記者高雲...
當天，紐約市小商業服務局(SBS)、衛生局等多個市府部門人員到場查看。(記者高雲兒╱攝影)

紐約美華劇坊周四在法拉盛圖書館演皮影戲「白蛇傳」
