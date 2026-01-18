我的頻道

習近平提「盲人摸象」 向外國使節坦言中國發展不均

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

世界新聞網王若馨／即時報導
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)
紐約郵報(New York Post)18日報導，紐約市的社會主義團體正動員一支超過4000人的反「移民及海關執法局」(ICE)隊伍，推動名為「快速反應」(rapid response)的計畫，準備在聯邦政府於紐約市掃蕩非法移民時，出面阻撓執法。

民主社會主義者協會(DSA)成員在15日的會議上說明這項計畫，會議在位於中城的「人民論壇」(People's Forum)舉行；「人民論壇」被認為與中國共產黨有關連，因其曾收受現居上海、與中共有密切往來的富豪辛漢(Neville Roy Singham)逾2000萬美元資助。

一名自稱瑪莉娜(Marina)的DSA領袖向現場逾百名成員表示：「正如我們在其他城市所看到的，我們仍然預期會出現一波大規模的聯邦移民執法行動。」

她說：「現在紐約的情況可能令人困惑、害怕，也充滿不確定性…但如果事情真的發生，我們希望能站在前線主動應對。」

據其說明，紐約市DSA目前正培訓約2000名會員，另招募2000名非會員，並啟用50名額外培訓人員。該組織也在擴編ICE通報熱線的人手，目標是全天候24小時運作。

一名領袖在會中呼籲：「如果你會說普拉語(Pular)、克里奧爾語(Creole)、富拉尼語(Fulani)，請來找我們，我們很需要你加入團隊。」

該團體未公布這些行動的經費來源與總成本，不過，組織在近兩個小時的會議中持續募款，一名領袖還拿著紅色毛帽在會場來回走動，向與會者募集現金。

與會者多為白人、Z世代的社會主義者，多數是首次參與，原因是明尼阿波利斯37歲的古德(Renee Good)本月稍早在與ICE對峙中遭到槍擊身亡。

古德所屬的反ICE團體曾接受「抵抗ICE」的訓練，這套戰術如今被視為引進紐約的範本，內容包括大規模動員鎖定ICE行蹤，並包圍執法人員。

DSA成員近來也在華埠、布許威克(Bushwick)與傑克森高地(Jackson Heights)等移民社區招募新成員。

另一名領袖納斯拉提(Nasrati)對成員表示：「我們的人比他們多。」她同時要求有意參與「快速反應」行動的人，加入一個高度保密的Signal聊天群組。

根據「WIRED」本周報導，ICE在過去一年內人力規模增加一倍以上，探員進入多個城市，逮捕有犯罪紀錄或非法居留的移民；一名白宮高層消息人士在明尼蘇達事件後表示：「加州和紐約將是下一個目標。」

ICE於12月表示，近期的全國性行動逮捕了多名涉及重罪的非法移民，包括強制性侵、加重性侵兒童與勒頸等罪行的定罪者。

市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題,分享在地記者的觀察和看法

