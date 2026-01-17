13歲少女寄養後跳布碌崙大橋身亡 家屬控市府失職

紐約市一名13歲少女在被市府兒童服務機構帶離原生家庭、安置於多處寄養家庭期間多次逃離，最終於2023年1月從布碌崙大橋跳橋身亡。圖為布碌崙大橋。(記者馬璿／攝影)

一名13歲少女在被紐約市兒童服務管理局(Administration for Children's Services，ACS)帶離原生家庭、輾轉安置於多處寄養家庭期間多次逃離，最終於2023年1月從布碌崙 (布魯克林)大橋跳橋身亡，其家屬近日對市府及多名社工提起訴訟，指控市府未妥善監督照護，並在少女死亡後疑似回溯補填紀錄，掩蓋制度性失誤。

家屬向布碌崙聯邦法院提出的訴狀指出，史密斯(Jade Smith)在與家人分離後長達20個月的安置期間，未獲得適切的心理健康 照護與安全保障；其母妮莫(Terri Nimmo)在法律文件中指控「是ACS害死了她」，並稱整個家庭在此期間失去住所與工作，承受無法復原的傷害。

訴狀指出，史密斯自幼即有嚴重心理健康問題，包括創傷後壓力症候群、解離性身分疾患與憂鬱症，九歲起多次住院治療，12歲前後已多次嘗試輕生，並曾出現幻覺與夜間驚恐等症狀。

2022年7月，史密斯曾向母親表示夜間有人進入房間觸摸其身體，後來一度指稱繼父涉案；家屬則表示，她同時提到相關情節可能發生於夢境中。

數周後，史密斯將相關說法告知友人，友人家長隨即通報ACS，社工當天介入案件。

家屬指控，ACS在調查過程中未聯繫史密斯的心理治療師或精神科醫師，也未查閱完整醫療紀錄或確認其用藥狀況；2022年9月，ACS向布碌崙家庭法院提出疏忽照顧申請，指控繼父性侵，但未將史密斯的精神病史與其他重要背景資料納入文件。

史密斯其後被安置至親屬及寄養家庭，期間多次離家出走。

家屬表示，ACS內部紀錄未完整記載她的幻覺與逃離行為，也多次忽視其母對女兒安全的憂慮；其母最後一次見到史密斯是在2022年聖誕節 。

訴狀描述，聖誕節當天史密斯曾擁抱母親並表達愛意。兩周後的2023年1月15日，她再度逃離寄養家庭，隔日其遺體在東河被發現，警方確認其從布碌崙大橋跳橋身亡。

家屬另指控，史密斯死亡當天，ACS即在系統中補登回溯日期的個案紀錄，並在事後加強對家庭的調查；相關調查延續超過一年，迫使家屬長期應付法律程序，並因此失去工作與住所。

2024年2月，家庭法院法官裁定史密斯父母無任何不當行為，並形容相關指控「極難令人置信」，同時指出其母已盡力照顧史密斯的心理健康需求。

家屬表示將尋求損害賠償，未具體列明金額。

ACS拒絕就訴訟內容置評，僅透過聲明表示，紐約市兒童與青少年的安全與福祉始終是首要任務，並對史密斯的離世致上哀悼。