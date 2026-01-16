我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

4歲健康女童因流感併發症亡 醫師籲家長不可掉以輕心

ICE出沒南布碌崙華社抓7人 莊文怡發聲譴責

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議員莊文怡(Susan Zhuang)16日上午於ICE官員逮捕當地教堂執事的大樓門口舉辦記者會，譴責執法行動缺乏正當程序。(記者馬璿／攝影)
市議員莊文怡(Susan Zhuang)16日上午於ICE官員逮捕當地教堂執事的大樓門口舉辦記者會，譴責執法行動缺乏正當程序。(記者馬璿／攝影)

近日，聯邦移民與海關執法局(ICE)探員頻繁在南布碌崙(布魯克林)華社出沒，15日執法人員不僅在班森賀一處公寓大樓抓走七名居民，其中一名遭捕的民眾證實為當地教堂執事(Deacon)。市議員莊文怡(Susan Zhuang)16日上午於該棟大樓門口舉辦記者會，除譴責執法行動缺乏正當程序(due process)，亦呼籲華人民眾需提高警覺心，並提前簽署隱私權豁免同意書，以免遭拘留時與家人斷聯。

16日上午11時，莊文怡與班森賀西語基督教堂創辦人賽爾加多(Erick Salgado)於貝瑞吉大道(Bay Ridge Parkway)1770號集會。賽爾加多表示，該名被逮捕的執事巴瑞諾(Sebastian Renoj Barreno)在教堂活動之外亦是一名建築工人，當日他在前往上班路上遭到門口ICE探員的突襲拘留。賽爾加多表示，巴瑞諾擔任教會領袖已經逾18年，沒有任何犯罪記錄或是交通罰單，據巴瑞諾兒子稱，他已被轉移至新澤西州的拘留中心。

賽爾加多表示，教堂內的成員都是和平的社區成員，他們雖不清楚巴瑞諾是否有驅逐令記錄，也不知道他被拘留的原因，但他們得知ICE官員幾乎每天都會在新越卓大道與18大道一帶逮捕民眾。此外，據悉ICE官員亦在班森賀猶太社區服務中心(JCH)與愛立信公園(Leif Ericsson Park)周邊徘徊，目前尚未傳出在兩處逮捕的資訊。

莊文怡表示，其選區辦公室幾乎每個禮拜都會接到親友遭捕的電話，且不少案例表明被捕民眾已擴及至無犯罪紀錄人士。她表示，目前得知案例包含在學校擔任志工的家長去綠卡面試卻遭拘留、在外州收到交通罰單的綠卡人士，以及懷有八個月身孕的孕婦在她選區路上遭逮。

莊文怡強調，她同意應逮捕犯罪人士，但許多民眾都依循法律途徑欲合法獲取身分，卻在缺乏正當程序情況下無故被拘留，讓她深感痛心。「很多移民努力要獲得合法身分，也可能在漫長的法律過程中暫時失去身分，但他們既然都會定時去法庭報到，他們值得獲得一個正當程序的機會。」

她也提醒民眾，由於許多人被逮捕後並未留下隱私資訊的授權書，導致親友無法獲得用以聯絡拘留人的A號碼(A Number)，呼籲民眾應提前簽署授權書並交給親友。且莊文怡的辦公室每周都有免費的法律援助服務，有需要者可至其辦公室求助。紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)亦會提供法律援助。

當日記者會州眾議會47選區領導人賀立寧(Larry He)、州眾議會49選區領導人謝曉瓊(Joyce Xie)與華人聯合會執行長鄧銘賢(Ansen Tang)亦出席。

ICE 移民 綠卡

上一則

寒流襲紐約 長周末恐迎降雪 體感溫度跌至冰點

下一則

免費裝修承包商培訓課 中英西三語線上開課
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
談明州槍案軟化？ 川普：看到雙方如此 令人難過

談明州槍案軟化？ 川普：看到雙方如此 令人難過
ICE突襲工地 蒙地貝婁工人跳屋頂逃命

ICE突襲工地 蒙地貝婁工人跳屋頂逃命
ICE頻繁出沒華人區 民代：要特別小心

ICE頻繁出沒華人區 民代：要特別小心

熱門新聞

布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她