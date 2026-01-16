ICE出沒南布碌崙華社抓7人 莊文怡發聲譴責

市議員莊文怡(Susan Zhuang)16日上午於ICE官員逮捕當地教堂執事的大樓門口舉辦記者會，譴責執法行動缺乏正當程序。(記者馬璿／攝影)

近日，聯邦移民 與海關執法局(ICE )探員頻繁在南布碌崙(布魯克林)華社出沒，15日執法人員不僅在班森賀一處公寓大樓抓走七名居民，其中一名遭捕的民眾證實為當地教堂執事(Deacon)。市議員莊文怡(Susan Zhuang)16日上午於該棟大樓門口舉辦記者會，除譴責執法行動缺乏正當程序(due process)，亦呼籲華人民眾需提高警覺心，並提前簽署隱私權豁免同意書，以免遭拘留時與家人斷聯。

16日上午11時，莊文怡與班森賀西語基督教堂創辦人賽爾加多(Erick Salgado)於貝瑞吉大道(Bay Ridge Parkway)1770號集會。賽爾加多表示，該名被逮捕的執事巴瑞諾(Sebastian Renoj Barreno)在教堂活動之外亦是一名建築工人，當日他在前往上班路上遭到門口ICE探員的突襲拘留。賽爾加多表示，巴瑞諾擔任教會領袖已經逾18年，沒有任何犯罪記錄或是交通罰單，據巴瑞諾兒子稱，他已被轉移至新澤西州的拘留中心。

賽爾加多表示，教堂內的成員都是和平的社區成員，他們雖不清楚巴瑞諾是否有驅逐令記錄，也不知道他被拘留的原因，但他們得知ICE官員幾乎每天都會在新越卓大道與18大道一帶逮捕民眾。此外，據悉ICE官員亦在班森賀猶太社區服務中心(JCH)與愛立信公園(Leif Ericsson Park)周邊徘徊，目前尚未傳出在兩處逮捕的資訊。

莊文怡表示，其選區辦公室幾乎每個禮拜都會接到親友遭捕的電話，且不少案例表明被捕民眾已擴及至無犯罪紀錄人士。她表示，目前得知案例包含在學校擔任志工的家長去綠卡 面試卻遭拘留、在外州收到交通罰單的綠卡人士，以及懷有八個月身孕的孕婦在她選區路上遭逮。

莊文怡強調，她同意應逮捕犯罪人士，但許多民眾都依循法律途徑欲合法獲取身分，卻在缺乏正當程序情況下無故被拘留，讓她深感痛心。「很多移民努力要獲得合法身分，也可能在漫長的法律過程中暫時失去身分，但他們既然都會定時去法庭報到，他們值得獲得一個正當程序的機會。」

她也提醒民眾，由於許多人被逮捕後並未留下隱私資訊的授權書，導致親友無法獲得用以聯絡拘留人的A號碼(A Number)，呼籲民眾應提前簽署授權書並交給親友。且莊文怡的辦公室每周都有免費的法律援助服務，有需要者可至其辦公室求助。紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)亦會提供法律援助。

當日記者會州眾議會47選區領導人賀立寧(Larry He)、州眾議會49選區領導人謝曉瓊(Joyce Xie)與華人聯合會執行長鄧銘賢(Ansen Tang)亦出席。