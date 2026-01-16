涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

南布碌崙 (布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡 受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。檢方表示，全案詐領醫療補助款高達6800萬元，涉案的兩嫌最高可各判處10年徒刑，將在5月判刑。

根據法庭文件，46歲的被告瓦瑟夫(Manal Wasef)與安陶(Elaine Antao)為南布碌崙格雷夫森德(Gravesend)與康尼島(Coney Island)「Happy Family Social Adult Day Care Center Inc」、「Family Social Adult Day Care Center Inc」兩間成人照護中心，以及居家照護財務中介公司的「Responsible Care Staffing Inc」的招聘與行銷人員。在2017年至2024年期間，兩人以現金回扣與賄賂安排白卡受益人登記相關服務，並向白卡申報實際上並未提供、或透過非法回扣促成的成人日照與居家照護服務費用。

檢方指出，兩人為支付回扣，另行設立多家空殼公司洗錢，將詐騙所得轉換為現金。兩人亦在15日過堂時承認罪行，作為認罪協議的一部分，同意合計繳交約100萬元不法所得作為沒收金。司法部 刑事部助理部長杜瓦(Tysen Duva)形容，這是一場「大規模招募與賄賂行動」，不僅侵吞公共醫療資源，也危及原本用於照顧弱勢族群的白卡資金。

本案除認罪的瓦瑟夫與安陶外，還另起訴包含哈什米(Amran Hashmi)、赫爾米(Joseph Helmy)、伊斯梅爾(Amal Ismail)、可汗(Zakia Khan)、梅蒙(Seema Memon)等五位涉案人士。司法部指出，本案最初共有八人被起訴，瓦瑟夫與安陶為第六與第七名認罪者，其餘被告尚待司法程序。瓦瑟夫與安陶則預計分別於5月20日與5月27日宣判刑期。

本案涉及的詐騙標的「親情計畫」(Consumer Directed Personal Assistance Program，簡稱CDPAP)是一項為長期護理家人者提供補償的醫療保險計畫，允許符合聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡，Medicaid)資格的老年人或殘障人士由親友提供護理，該計畫在新冠疫情後需求大增，衍生大量中介公司加入。

而中介公司多為白卡居家照護體系中的財務中介負責替照護人員發薪、向白卡申報服務時數，並不實際提供照護服務。由於制度長期缺乏實地查核與有效監管，部分業者得以透過虛報服務、非法回扣等手法，詐領公帑。