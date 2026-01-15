我的頻道

全美首創 Costco新倉儲超市將進駐南加住商混合區

台女星吳佩慈婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

記者胡聲橋╱紐約即時報導
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)
聯邦移民與海關執法局(ICE)探員近來頻繁在南布碌崙(布魯克林)華人社區出沒。市議員莊文怡辦公室15日接到求助，當天上午ICE探員在班森賀的一棟公寓樓內抓走了七名居民。莊文怡表示，最近這些事件屢有發生，她的辦公室會跟進這些ICE抓人案，並提供必要的法律援助，她同時告誡華人在非常時期一定要小心。

據了解，ICE探員15日上午約11突然出現在班森賀門牌號為貝瑞吉大道(Bay Ridge Parkway)1770號的公寓大樓前，當場逮捕了七名西語裔居民。事發後，這些人的親友很快向莊文怡辦公室求助。他們說，被抓的七人中有一人是教堂工作人員，這些人都已在美國生活了20多年，無任何犯罪紀錄。

15日還有一位居民說，ICE探員14日出現在9大道交66街，有大量華人活動的愛立信公園(Leif Ericsson Park)，據說這些ICE探員從路邊監視在一家華人超市進出的顧客，但未採取任何行動。

據了解，ICE探員幾天前還進入班森賀猶太社區服務中心(JCH)，雖然未抓人，但據該中心說，因為ICE頻繁在社區活動，該中心已有70人離開，服務項目受到影響。

12日，在班森賀一所學校的家長教師協會(PTA)擔任職務的一名華人家長也被ICE抓走。據了解，該華人家長從未犯過罪，孩子正為其申請綠卡，未料這位華人家長竟在出席公聽會時被ICE探員抓走。

對於班森賀七名西裔居民被抓事件，莊文怡表示，其辦公室已積極跟進，會就此案任何進展與被抓著家人溝通。紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)會設法為被捕者提供必要的法律援助。

莊文怡還表示，過去四天已有十人到她的辦公室求助，稱其親人被ICE探員拘押。她為此呼籲華人在當前形勢下要保持警惕，在ICE探員頻繁出沒得街區和公園，居民務必小心提防。

ICE 華人超市 移民

台女星吳佩慈准婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

亞裔住哪裡？ICE挨家挨戶盤查嚇壞民眾

若ICE灣區殺人 地方執法機構有權調查

