交通基建新計畫 第二大道地鐵線西延百老匯大道 、改造牙買加總站

快訊

記者許君達╱紐約即時報導
2026年度州情咨文提出兩項公共交通基礎設施工程計畫，分別為第二大道地鐵線西延至百老匯大道、以及牙買加樞紐站升級改造。圖為長島鐵路牙買加車站。（本報檔案照）
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)13日在2026年度州情咨文中，宣布紐約市兩大公共交通基礎設施的建設計畫，地鐵第二大道線北段將西延，皇后區牙買加(Jamaica)樞紐站將進行升級改造。

地鐵第二大道線二期工程已於去年開工，計畫將現有地鐵線路從96街站向北延伸至125街，包含三個車站，預計終點站位於哈林區東125街交公園大道(Park Ave)地下，可與北線鐵路(Metro North)125街站和地鐵4/5/6線125街站相互換乘。

霍楚公布的西延計畫則在此基礎上，將新地鐵線沿125街向西延長至百老匯大道，預計新增萊諾克斯大道(Lenox Avenue)、聖尼古拉斯大道(St. Nicholas Avenue)和百老匯(Broadway)三個車站。三站均為換乘站，可分別與現有的地鐵2/3線、A/C/B/D線和1號線相互換乘。

州情咨文提出，將為這項延伸工程的可行性研究和前期設計工作撥款數千萬元。霍楚表示，將這一項目作為現有第二大道地鐵線延伸項目的後續工程、提前做好前置工作，有助於節省時間和成本。

皇后區牙買加樞紐站升級改造工程總投資額為5000萬元，已被列入2027財年州預算案。牙買加樞紐站位於皇后區南部，匯集了地鐵站長島鐵路(LIRR)車站、甘迺迪機場輕軌站以及數十條皇后區公車線路，每日接發超過千班列車、接待乘客20萬人次，是北美第四繁忙的交通樞紐，客流量僅次於紐約大中央(Grand Central)、賓州車站(Penn Station)以及多倫多聯合車站。但霍楚表示，該站的乘客體驗與基礎設施嚴重落後，最近一次升級還是在2003年、機場輕軌開通時。

目前牙買加的三個鐵路系統車站各自獨立，乘客須經過露天通道在不同系統之間換乘。根據計畫，改造工程將重新設計交通動線，並建設世界級車站綜合體，以提升乘客體驗和乘車效率。

地鐵站 皇后區 霍楚 百老匯 長島鐵路

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

斥資皇后區治水 部分社區「被遺忘」

