紐約新增450處紅燈攝像頭 增至原有4倍

記者范航瑜╱紐約即時報導
據紐約市交通局資料，設有紅燈攝像頭的路口，側撞事故減少65%，追尾事故減少49%。(記者范航瑜╱攝影)
紐約市交通局官員9日表示，市府將在今年底前大幅擴增紅燈攝像頭設置規模，針對闖紅燈等危險駕駛行為加強取締。目前全市僅在150個路口設有紅燈攝像頭，市府計畫在年底前將數量擴增至原來的四倍。未來五周將以每周新增50個路口的速度設置，並在接下來約十個月內最終達到600個路口的目標。

市新任交通局長弗林(Mike Flynn)表示，市府目前已準備就緒，全面推動部署打擊危險駕駛。他在聲明中指出，闖紅燈是紐約街道上最危險的行為之一。據交通局資料，設有紅燈攝像頭的路口，側撞事故減少65%，追尾事故減少49%。

紐約紅燈攝像頭計畫可追溯至1994年，當年紐約是全美最早投資相關科技的城市之一，透過拍攝闖紅燈車輛並對車主開罰單。不過，原始法規將計畫上限限制在150個路口、共222部攝像頭，自2009年以來始終未再擴充。

在前任市長亞當斯(Eric Adams)推動下，州議會於2024年通過法案，允許紅燈攝像頭設置路口數擴大至600處，並將違法行為的拍攝記錄延至2027年12月1。若車輛被攝像頭拍到闖紅燈，車主將收到50元罰單。州眾議員李榮恩(Grace Lee)當時表示，該法案對曼哈頓下城這樣交通繁忙地區尤為重要。

市交通局發言人巴隆(Vin Barone)不願透露新增攝像頭的具體位置，稱保密有助於提升計畫成效，並指出相關科技將優先部署在事故率較高的地點。在曼哈頓華埠，堅尼路(Canal Street)等主要路口已設置紅燈。據交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)的數據，堅尼路被列為「曼哈頓最危險路段」。去年7月，堅尼路靠近曼哈頓大橋的路口發生奪命車禍，一名63歲華婦和一名騎車男子當場身亡。

