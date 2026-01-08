我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉國際詐騙 台男入境加州落網

健康成績單出爐 綜合社經、醫療、環境…這州奪魁

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應徵者具備大學學位。摩根大通希望在布朗士區招募西語、英語員工，以及在皇后區的法拉盛招募韓英與中英語精通人員。

據職缺公告及相關職業平台訊息顯示，開放的職缺僅需高中畢業證書或同等學歷證書，工作內容主要為協助客戶處理日常交易，以及管理現金設備等。職位包括時薪每小時25元至30.48元的分行客戶服務與銀行助理(Associate Banker)，以及招募範圍擴大至布碌崙(布魯克林)、新澤西以及康乃狄克州，時薪為25元至32.69元的銀行關係職員(Relationship Banker)等職缺。

其中，僅有銀行關係職員一職要求需有銀行分行銷售的相關經驗，摩根大通表示將重點放在語言能力和實際工作技能上，而非傳統學歷要求，本次紐約州、新澤西州與康州共開放約100個職缺供民眾投遞履歷。

銀行內部人力資源發布職位公告指出，雙語能力是為了更好地服務紐約市多元族群社區的需求，包括但不限於英語與其他語言的流利溝通能力，這對於提升顧客體驗、縮短語言障礙至關重要。雖然部分職缺仍將大學學位列為「首選背景」，但官方強調這並非硬性條件，讓更多不同背景的求職者有機會進入金融業發展。

摩根大通的職位資訊已在公司官網及主要招聘平台公開，求職者可透過相關職涯網站或公司官方頁面查詢並提交申請。所有職缺可見：tinyurl.com/yem3adra。

摩根大通 新澤西州 紐約市

上一則

紐約市試點「兩歲免費托育」頭兩年州府出錢…暫不加稅

下一則

紐約州長霍楚提案加強對3D列印槍枝的管制
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市試點「兩歲免費托育」頭兩年州府出錢…暫不加稅

紐約市試點「兩歲免費托育」頭兩年州府出錢…暫不加稅
高院裁決 工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴

高院裁決 工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴
紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務

紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務
紐約市議會選出「首位猶太裔議長」梅寧將成制衡曼達尼關鍵

紐約市議會選出「首位猶太裔議長」梅寧將成制衡曼達尼關鍵

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39
近來，紐約華人社區中，愈來愈多持有永久居民身分多年的移民，開始積極申請美國公民。（本報檔案照）

移民政策不確定性升高、考試變難 華人綠卡族加快轉公民

2026-01-07 06:28

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品
新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到

新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到