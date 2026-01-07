市議會選出首位猶太裔議長梅寧 或將成為制衡曼達尼關鍵人物

我的頻道

記者范航瑜╱紐約即時報導
市議會7日例會，選出市議員梅寧(Julie Menin)擔任市議會議長，成為議會的新掌舵者。(記者范航瑜╱攝影)
市議會7日舉行例會，選出市議員梅寧(Julie Menin)擔任市議會議長，成為議會的新掌舵者，同時也是市議會史上首位猶太裔議長。外界普遍認為，作為溫和派民主黨人的梅寧，將成為曼達尼(Zohran Mamdani)政府的重要制度性制衡力量。

58歲的梅寧表示，將首度動用市議會的傳票權，調查市內商業社群中的不當行為者。她在訪談中提到，可能的調查對象包括債務催收公司與保險業。同時，她不排除將傳票權用於調查市府部門，尤其關注前任市府期間的一些無競標合約。

相較多數歷任議長，梅寧與現任市長的意識形態差距更大。事實上，曼達尼原本屬意的議長人選是進步派議員哈德森(Crystal Hudson)。不過，梅寧成功爭取到足夠議員支持，比以往更早結束議長選戰。往年相關角力通常延續至12月甚至1月，但她在感恩節前一天即宣布勝選。

梅寧曾掌管兩個市府機構，並負責紐約人口普查工作。不少人認為，梅寧未來可能在四年後角逐市長，屆時她將因任期限制無法競選連任市議員。不過，梅寧當天明確否認了相關揣測。

梅寧表示，她希望與曼達尼合作，推動更具前瞻性的議程。「每一位紐約人都應該希望市政府以最高水準運作，而不是陷入你來我往或無謂的政治鬧劇，」她說，並指出與市長的對話「相當具建設性」。

在政策方面，梅寧計畫上任百日內盤點市有土地，評估興建可負擔住房的可能性。梅寧也支持擴大托育服務，並多次強調與市長在政策目標上的共通性。

不過外界仍認為，梅寧與曼達尼在意識形態與反猶議題上的差異，未來可能引發摩擦。梅寧表示，她「當然不支持」市長新任保護租戶辦公室主任過去在網路上的部分言論，包括將房屋所有權形容為「白人至上主義武器」的說法。

在選舉勝出後的演講中，梅寧也談及家族背景，指出母親與祖母在大屠殺期間曾於匈牙利躲藏地窖近一年，祖父則遭殺害。2024年，她協助推動一項計畫，安排所有公校與特許學校八年級學生前往猶太文化遺產博物館參訪。她並提到，自己過去擔任社區委員會主席時，也曾公開支持在世貿遺址附近興建清真寺。「我們迎來了首位穆斯林市長，也有了首位猶太裔議長，」她說，「這是一個讓全市不同社群走向團結的時刻。」

市議會7日例會，選出市議員梅寧(Julie Menin)擔任市議會議長，成為議會的新掌舵者。(記者范航瑜╱攝影)
市議會7日例會，選出市議員梅寧(Julie Menin)擔任市議會議長，成為議會...
